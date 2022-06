Ada Adegan Ciuman Sesama Jenis, Film Lightyear Dilarang Tayang di Sejumlah Negara

ERA.id - Film animasi terbaru Pixar, Lightyear, dilarang tayang di sejumlah negara. Larangan ini muncul imbas dari adegan ciuman sesama jenis di dalam film.



Larangan tayang ini menimpa film Lightyear di sejumlah negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, da beberapa wilayah Asia Barat. Menurut laporan THR, larangan ini diputuskan terkait adanya adegan ciuman sesama jenis, termasuk adegan LGBT.



Adegan yang memicu larangan itu diketahui menampilkan seorang penjaga ruang angkasa bernama Alisha yang disuarakan oleh Uzo Aduba dan pasangannya. Adegan itu mulanya dipotong oleh Disney, namun akhirnya dipulihkan usai muncul keributan yang disebabkan oleh CEO Bob Chapek.







Lightyear sendiri dilaporkan tidak pernah mengajukan sensor ke Arab Saudi lantaran Pixar menyadari tidak akan lolos. Spin-off Toy Story awalnya disetujui untuk dirilis di Uni Emirat Arab, tetapi dengan cepat dilarang setelah para kritikus di media sosial menganggap film tersebut menghina Islam dan Muslim.



Begitu juga dengan Arab Saudi yang baru-baru ini banyak melarang film Disney untuk ditayangkan di dalam negeri, termasuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness karena memasukkan karakter gay. Mereka juga melarang West Side Story dan Eternals karena menampilkan karakter transgender serta hubungan sesama jenis.



Selain itu, Malaysia juga dikabarkan melarang penayangan film Lightyear sesuai dengan ketentuan sensor negara tersebut. Menurut LPF, film Lightyear menampilkan tema, dialog, atau adegan yang melibatkan seks homoseksual atau tidak wajar.



Sumber yang dekat dengan distributor mengatakan bahwa Disney menghormati pedoman sensor lokal dan telah menarik upayanya agar film tersebut disetujui untuk rilis teater. Film ini akan segera muncul di layanan streaming Disney+ Hotstar, di mana kontrol orang tua merupakan fitur penting.



Disebut sebagai "kisah asal usul definitif" Buzz Lightyear, film tersebut tayang di bioskop AS pada hari Jumat dan menampilkan bakat suara Chris Evans dalam peran Buzz serta Aduba, Peter Sohn, Keke Palmer, Taika Waititi, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez, Dale Soules, dan Isiah Whitlock Jr.







Tag: Lightyear film lightyear chris evans lightyear dilarang