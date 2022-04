Robert Pattinson dan Matt Reeves Resmi Kerja Sama Kembali di Sekuel The Batman

ERA.id - Aktor Robert Pattinson dan sutradara Matt Reeves dipastikan kembali bekerja sama untuk sekuel film The Batman. Keduanya kembali terlibat dalam proyek superhero DC Comics Studios.

Kabar kembalinya Pattinson dan Reeves ini dibenarkan oleh direktur Warner Bross, Toby Emmerich selama acara CinemaCon. Dalam acara itu, Toby memuji kemampuan Matt Reeves dalam menciptakan sosok Batman baru yang diperankan oleh Robert Pattinson.

“Matt mengambil salah satu pahlawan super kami yang paling ikonik dan dicintai dan dan menyampaikan visi baru yang jelas beresonansi dengan penonton dan dengan dukungan Anda yang luar biasa, memecahkan rekor box office di seluruh dunia,” kata kepala film Warner Bros, Toby Emmerich dikutip THR, Rabu (27/4/2022).

"Matt Reeves, Rob Pattinson, dan seluruh tim akan membawa penonton kembali ke Gotham dengan The Batman 2,” tambahnya.

Di sisi lain, Matt Reeves yang juga hadir di acara yang sama mengaku sangat bersemangat untuk kembali menggarap film pahlawan super dari DC.

“Setiap bagian dari perjalanan ini telah mendebarkan bagi saya sebagai pembuat film dan penggemar berat karakter ini dan saya bersemangat untuk melompat kembali ke dunia ini untuk bab berikutnya,” ujar Reeves.

Sementara itu, film The Batman yang dibintangi oleh Pattinson berhasil menjadi salah satu film terlaris di tahun 2022. Sejak dirilis pada Maret 2022, film tersebut berhasil mengumpulkan 759 juta USD (Rp10 triliun) di seluruh dunia.

Pada akhir dari film The Batman sebelumnya, penggemar telah digoda dengan kemunculan berbagai teka-teki tentang film berikutnya, termasuk kehadiran Joker yang diperankan oleh Barry Keoghan.

Ada juga isu yang jelas tentang Gotham City yang dibiarkan terisolasi dan dalam keadaan hancur setelah aksi teroris Riddler, menyiapkan alur cerita seperti busur "No Man's Land" yang terkenal.

Kesuksesan The Batman ini bahkan membuat Warner Bros mengangkat spin-off The Penguin ke HBO Max. Seri Penguin awalnya akan menjadi cerita untuk The Batman 2, tetapi akhirnya diputar ke dalam konsep pertunjukan.

Reeves membandingkannya dengan Scarface, menggambarkan kebangkitan Penguin ke tampuk kekuasaan di ruang hampa yang tersisa setelah kematian bosnya, Carmine Falcone.

Meski membenarkan adanya sekuel dari The Batman, belum diketahui pasti kapan jadwal dari tanggal rilis film The Batman 2.

