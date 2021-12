Matt Reeves Sebut Karakter Batman Robert Pattinson Terinspirasi dari Kurt Cobain

ERA.id - Sutradara film The Batman Matt Reeves membuat pernyataan mengejutkan tentang film garapannya. Reeves menyebut dirinya terinspirasi dari mendiang Kurt Cobain dalam menciptakan peran untuk Robert Pattinson.



Bersama dengan Empire Magazine yang dilansir dari Colider, Matt Reeves berbagi kisah dan inspirasinya dalam menciptakan karakter Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson.



Secara mengejutkan dia mengungkap bahwa karakter ikonik itu terinspirasi dari vokalis Nirvana. Dia bercerita saat menulis naskah untuk film yang dibintangi Pattinson itu dirinya mendengarkan lagu Nirvana berjudul "Something In The Way".



Lalu, kata Reeves, ketika dirinya mendengarkan lagu tersebut dirinya menyadari karakter Bruce Wayne versi playboy di versi sebelumnya tak lagi dia butuhkan. Reeves justru menantang dirinya lebih jauh lagi dengan memilih Cobain sebagai salah satu inspirasinya.



"Saat itulah saya sadar bahwa, alih-alih menjadikan Bruce Wayne versi playboy yang pernah kita lihat sebelumnya, ada versi lain yang telah melalui tragedi besar dan menjadi pertapa," jelasnya.



Reeves kemudian memasukan 'Cobain' ke dalam film The Batman garapannya dengan sangat halus. Dia berhasil menghidupkan karakter Kurt Cobain versi fiksi di dalam film superhero ikonik yang pernah dibintangi oleh Ben Affleck.



"Jadi saya mulai membuat hubungan ini dengan Gus Van Sant's Last Days, dan gagasan bahwa Kurt Cobain versi fiksi ini berada di rumah yang membusuk seperti ini," katanya.



Kemudian mengenai Pattinson yang mengambil alih peran Batman dari tangan Affleck, Reeves mengatakan bahwa dirinya sudah melihat potensi itu sejak lama. Reeves tertarik untuk bekerja sama dengan mantan kekasih Kristen Stewart itu sejak melihat penampilannya di Good Time Safdie Brother.



Menurutnya dalam film itu dia benar-benar merasakan kerentanan dan keputusasaan dari seorang Robert Pattinson. Tetapi selain bisa melihat keputusasaan tersebut, film itu juga membuatnya merasakan ketakutan pada diri Pattinson.



"Saya pikir itu campuran yang bagus. Dia juga punya hal Kurt Cobain, di mana dia terlihat seperti bintang rock, tetapi Anda juga merasa seperti dia bisa menjadi pertapa," ungkapnya.

Matt Reeves terinspirasi Kurt Cobain (Dok: Empire Magazine)



Dalam kesempatan itu, Reeves mengatakan bahwa dalam filmnya, Bruce Wayne (diperankan oleh Robert Pattinson) bukanlah sosialita seperti yang digambarkan dalam film-film live-action sebelumnya.



Sebaliknya, ia telah bersembunyi sendiri, mengutak-atik setelan jas dan peralatannya, yang menjadi perhatian kepala pelayannya, Alfred (Andy Serkis). Bahkan ada banyak perubahan dalam film ini termasuk setelan bodysuit yang dipakainya.



"Dia sama sekali bukan sosialita. Dia membuat semua alat dan benda kecil ini, hanya dengan Alfred. Dan bahkan Alfred mengira dia sudah gila!" kata Pattinson.



Karakter Batman sebelumnya sempat dibintangi oleh sejumlah nama besar seperti , Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, serta Ben Affleck.



The Batman sendiri dibintangi oleh Zoe Kravtiz, Colin Farrell, dan Paul Dano. Karya Matt Reeves ini dijadwalkan untuk rilis pada 4 Maret 2022. Film ini akan mengemas kisah ketegangan dan penuh aksi yang menggambarkan Batman di tahun-tahun awalnya berjuang untuk mengontrol amarahnya.









