Chris Pratt Dipaksa Mundur Perankan Star-Lord, Sutradara James Gunn Pasang Badan

ERA.id - Sutradara James Gunn terang-terangan membela Chris Pratt atas tuduhan tidak berdasar. Pratt dituding bergabung sebagai anggota dari gereja anti-LGBT.



Pembelaan ini disampaikan langsung oleh sutradara Guardian of Galaxy melalui media sosialnya. Di mana Gunn sempat diminta untuk mengganti Chris Pratt dengan aktor Patrick Wilson sebagai Star Lord.



"Untuk apa? Karena keyakinan yang salah dan ngarang soal dia? Untuk sesuatu yang orang lain bilang padamu hal yang salah soal dia?" cuit Gunn membalas komentar akun @themeghanlodon_.



For what? Because of your made-up, utterly-false beliefs about him? For something that someone else told you about him that’s not true? Chris Pratt would never be replaced as Star-Lord but, if he ever was, we would all be going with him.