5 Drama Terbaik yang Dibintangi oleh Nam Joo Hyuk

ERA.id - Aktor papan atas Korea Selatan Nam Joo Hyuk sedang menjadi sorotan usai dituduh menjadi pelaku kekerasan semasa sekolah. Terlepas dari tuduhan tersebut, Nam Joo Hyuk tercatat telah membintangi sejumlah judul drama populer Korea Selatan.



Berikut ini lima drama terbaik dan populer yang dibintangi oleh Nam Joo Hyuk.



1. The Bride of Habaek

The Bride of Habaek (Dok: TVN Drama)





Who Are You School 2015 (Dok: Asian Wiki)



Salah satu drama remaja populer yang dibintangi oleh Nam Joo Hyuk ialah Who Are You School 2015. Drama ini turut dibintangi oleh aktris muda berbakat Kim So Hyun dan Yook Sung Jae BTOB.



Who Are You School 2015 berkisah tentang sepasang anak kembar bernama Go Eun Byul dan Lee Eun Bi (Kim So Hyun). Keduanya terpisah sejak mereka masih kecil lantaran tinggal di panti asuhan yang berbeda.



Nasib keduanya juga berbeda lantaran Eun Byul diadopsi oleh Song Mi Gyeong (Jeon Mi Sun) dan tumbuh menjadi gadis remaja populer di Seoul. Sementara Eun Bi harus hidup miskin dengan keterbatasan.



Namun nasib mereka seketika tertukar saat keduanya bertemu secara tidak sengaja saat melakukan karyawisata di Tongyeong. Eun Bi dibawa ke Seoul, sedangkan Eun Byul ke sebuah wilayah miskin.



Perubahan ini lantas membuat Han Yi Ahn (Nam Joo Hyuk) jatuh cinta kepada sosok Eun Byul yang baru, yang ternyata adalah Eun Bi. Begitu juga dengan Gong Tae Kwang (Yook Sung Jae), yang menyukai Eun Bi.



Lewat drama ini para penggemar bisa melihat kepolosan Nam Joo Hyuk yang juga berpenampilan sebagai anak sekolahan dengan postur tubuh yang tinggi.



3. Start Up

Start Up (Dok: Netflix)



Pada tahun 2020, Nam Joo Hyuk berhasil mencuri perhatian berkat bermain dalam drama Start Up. Drama yang menceritakan tentang pasang surut dan perjuangan generasi muda dalam meraih mimpi ini menjadi salah satu karya terbaik dari Nam Joo Hyuk.



Berkisah tentang Nam Do San (Nam Joo Hyuk), mantan siswa termuda sekaligus peraih medali olimpiade matematika. Sejak lulus sekolah ia mempunyai obsesi untuk sukses dan mendirikan perusahaan bernama Samsan Tech.



Tetapi perjalanannya untuk sukses tidaklah mudah. Ia harus mengikuti berbagai kompetisi di Sandbox, sebuah lokasi yang menjadi markas bagi perusahaan rintisan besar. Selama di Sandbox, ia bertemu dengan Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho), seorang investor muda yang menjalin kerja sama dengan Do San.



Di sisi lain, Do San juga terlibat cinta dengan Seol Da Mi (Bae Suzy), yang juga berperan penting dalam Samsan Tech. Tetapi hubungan mereka diwarnai dengan orang ketiga, yaitu Han Ji Pyeong, yang diam-diam menyukai Dal Mi.



Bagaimanakah kisah dan perjuangan Do San dalam mempertahankan perusahaan dan cintanya?



4. Weightlifting Fairy Kim Bok Joo

Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (Dok: MBC)



Salah satu drama bergenre komedi yang dibintangi Nam Joo Hyuk ialah Weightlifting Fairy Kim Bok Joo. Drama ini berkisah tentang Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung), seorang atlet angkat besi yang bercita-cita meraih medali emas dalam olimpiade dunia.



Di sisi lain, Jung Joon Hyuk (Nam Joo Hyuk) yang merupakan atlet renang mengalami trauma berat pasca didiskulifikasi dari ajang internasional yang juga menjadi pertandingan pertamanya.



Suatu hari mereka tidak sengaja bertemu satu sama lain. Di pertemuan itu, Bok Joo menemukan sapu tangan milik Joon Hyuk dan menyimpan serta mencucinya hingga bersih. Tetapi perbuatan Bok Joo justru membuat Joon Hyuk marah besar lantaran sapu tangan itu telah dicuci bersih.



Hingga akhirnya sebuah insiden tak terduga terjadi di kolam renang. Bok Joo terjatuh ke dalam kolam dan membuat Joon Hyuk panik serta langsung menolongnya. Salah satu hal menarik yang terjadi di drama ini ialah kisah cinta mereka yang ternyata berlanjut di kehidupan nyata.



Namun sayang hubungan mereka tidak berlangsung lama. Nam Joo Hyuk dan Lee Sung Kyung putus karena kesibukan masing-masing di dunia hiburan.



6. Twenty Five Twenty One

Twenty Five Twenty One (Dok: Netflix)



Drama terakhir yang sangat populer dan terbaik yang dibintangi oleh Nam Joo Hyuk ialah Twenty Five Twenty One. Drama yang tayang di Netflix ini mengisahkan tentang Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk), yang harus berjuang secara mandiri usai keluarganya bangkrut akibat krisis ekonomi.



Demi mencukupi kebutuhannya, Yi Jin rela melakukan pekerjaan apa saja termasuk mengantar koran di pagi hari hingga menjadi penjaga di sebuah toko komik. Di sisi lain, Na Hee Do (Kim Tae Ri), gadis ambisius yang merupakan atlet anggar harus menelan kecewa lantaran sekolahnya membubarkan tim aggarnya.



Na Hee Do yang juga gemar membaca komik tidak tinggal diam kala sekolahnya membubarkan tim anggarnya. Ia berjuang untuk pindah ke salah satu sekolah populer dari Ko Yu Rim (Bona), yang juga atlet idolanya.



Perjuangan mereka berdua di tengah krisis ekonomi ini pun menjadikan mereka dekat satu sama lain. Bahkan mereka saling memberi semangat di tengah masalah yang dihadapi. Tertarik buat nonton kisahnya?



Itulah lima drama terbaik yang dibintangi oleh Nam Joo Hyuk. Sebagai catatan, agensi Nam Joo Hyuk membantah adanya tuduhan kekerasan yang dilakukan Nam Joo Hyuk semasa duduk di bangku sekolah. SOOP Management bahkan mengambil langkah tegas dan menempuh jalur hukum bagi siapa saja yang menyebarkan fitnah kepada artisnya.

Tag: Nam Joo Hyuk drama nam joo hyuk drama korea rekomendasi drama korea