8 Tahun Hiatus, Cameron Diaz Kembali Berakting Lewat Film Komedi Back in Action

ERA.id - Kabar bahagia datang dari aktris Hollywood, Cameron Diaz. Delapan tahun usai menyatakan hiatus dari industri hiburan, Diaz akan kembali berakting lewat film Back in Action.



Kembalinya Cameron Diaz ke industri film ini di konfirmasi langsung olehnya melalui unggahan di Instagram. Pada unggahan itu, Diaz menyebut aktor Jamie Foxx adalah dalang dari ketertarikan Diaz untuk kembali beraksi.



"(Jamie Foxx) hanya kamu yang bisa membuatku kembali beraksi. Aku tidak sabar menunggu ini akan menjadi ledakan!" tulisnya.



Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION - our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb