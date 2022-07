Tren TikTok #GentleMinions Viral, Bioskop Larang Remaja Berjas Nonton Film Minion: The Rise Of Gru

ERA.id - Sejumlah bioskop yang menayangkan film Minion: The Rise Of Gru memutuskan untuk melarang penonton remaja berpakaian jas masuk ke dalam studio. Keputusan ini lantaran tren TikTok #GentleMinions viral dan mengganggu penonton lainnya.



Bioskop di Inggris, Wadebridge, Cornwall, memberlakukan pembatasan aturan berpakaian yang melarang anak-anak tanpa pendamping yang memakai setelan jas menonton film Minion: The Rise Of Gru. Hal ini lantaran maraknya tren TikTok #GentleMinions yang terjadi.



"Kami saat ini tidak menerima anak-anak tanpa pendamping yang mengenakan jas untuk 'Minions: The Rise Of Gru'. Ini karena masalah yang kami temui selama dua hari terakhir dan perilaku yang terkait," bunyi pernyataan yang telah dihapus, dikutip BBC, Rabu (6/7/2022).



