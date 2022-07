4 Fakta Film How Are You Really? Sajikan Kisah Cinta Terlarang Jeff Smith dan Jihane Almira

ERA.id - Karier sebagai aktris kian melejit, Jihane Almira kini membintangi film berjudul How Are You Really?. Pada film ini Jihane beradu peran dengan aktor Jeff Smith.



Karakter Jihane dan Jeff pada film ini terlibat dalam kisah cinta terlarang yang mengharukan. Penasaran dengan film ini? Yuk, simak langsung faktanya berikut ini.

1. Karakter Jihane Almira dan Jeff Smith

Jihane Almira dan Jeff Smith (Era.ID/Yesica Sitinjak)

Pada film ini, Jihane Almira berperan sebagai Mirah, perempuan cantik yang memiliki toko bunga. Mengenai karakternya, Jihane mengaku sangat berbeda dengan dirinya yang asli.



"Jihane berperan sebagai Mirah, bertolak belakang dengan Jihane ya. Mirah sangat anggun, lemah lembut, punya kehidupan yang kompleks, padahal dia berharapnya kehidupannya mulus, tetapi salah besar. Dia punya keseharian di toko bunga, dia melampiaskan semuanya ke bunga yang ia punya," ujar Jihane Almira, saat konferensi pers pada Senin (11/7/2022).



2. Alasan sutradara memilih Jihane Almira dan Jeff Smith

Jihane Almira dan Jeff Smith, serta sutradara (Era.ID/Yesica Sitinjak)

Sutradara film ini, yakni Hanny R. Saputra memiliki alasan khusus memilih Jihane Almira dan Jeff Smith untuk memerankan Mirah dan Rendra. Hanny menyampaikan bahwa ia memilih Jeff dan Jihane karena kepribadian dan citra mereka yang sangat sesuai dengan karakter di film.



"Film ini tentang seniman tato. Di kepalaku siapa yang bisa merani yang agak berangasan, ya aku langsung ke Jeff. Dia dijadikan seniman tato, dia berani mengekspresikan dirinya. Untuk Jihane dia itu cantik. Cantik dan seiring dengan karakternya yang suka bunga. Jadi mereka ini berbeda banget karakternya dan aku suka banget," jelas Hanny R. Saputra.

3. Sajikan kisah terlarang

Kisah terlarang antara karakter Jihane dan Jeff akan tersaji di film ini. Dalam sinopsisnya, karakter Mirah yang diperankan oleh Jihane sudah memiliki seorang suami, yang diperankan oleh Kevin Julio.



Di tengah konflik rumah tangganya, Mirah akan sering bertemu dengan Rendra (Jeff Smith), seniman tato yang memiliki toko bersebrangan dengan toko bunganya. Mirah menemukan kenyamanan bersama Rendra, begitu juga sebaliknya.

4. Proses produksi yang singkat

Proses produksi film ini hanya berjalan singkat, yakni 6 hari. Sang sutradara mengaku meski singkat, prosesnya begitu lancar karena ia memiliki bintang yang begitu mumpuni dalam berakting.



"Kita syuting 6 hari, persiapan 3 hari. Kendalanya itu kita harus kerja cepat gitu. Terbantu karena pemain saya bagus-bagus sih, semua punya obsesi untuk memerankan yang terbaik. Saya sebagai sutradara terbantu banget," ucap Hanny R. Saputra.



Sementara itu, Jeff dan Jihane ternyata memiliki cara khusus membangun chemistry satu sama lain dalam waktu singkat. Selama proses syuting mereka selalu berusaha melakukan pendekatan dengan mengobrol.



"Ngobrol sih (bangun chemistry), kita banyak ngorbol. Makanan juga sebagai penyatu ya," tutur Jihane.



"Kita memang ngobrol ya dari reading," sambung Jeff Smith.



Jadi, apakah semakin penasaran dengan film ini? Saksikan langsung film How Are You Really? di KlikFilm, yang mulai tayang pada 13 Juli 2022 mendatang, ya!

Tag: Film How Are You Really? Jeff Smith Jihane Almira