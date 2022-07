Bintangi Film ‘How Are You Really?’, Jihane Almira Curhat Perihnya Diselingkuhi

ERA.id - Jihane Almira saat ini tengah mempromosikan film terbarunya yang berjudul How Are You Really?, di mana ia berperan sebagai Mirah, perempuan yang diselingkuhi oleh suaminya. Tak hanya di film, Jihane ternyata pernah mengalami diselingkuhi di kehidupan nyata.

Puteri Indonesia Pariwisata 2020 itu menyampaikan bahwa saat mendalami karakternya, ia berkaca pada pengalamannya sendiri. Selain itu, ia juga sering mendengar cerita ataupun melihat sendiri orang lain berselingkuh.



"Dari pengalaman pribadi ada, cerita orang ada, menyaksikan sendiri ada. Jadi esensi yang aku dapat dari perselingkuhan kompilasi dari itu," ujar Jihane saat ditemui di kawasan Duren Tiga, pada Senin (11/7/2022).



Jihane mengaku bahwa ia merasakan kesedihan dan merasa sakit ketika diselingkuhi. Ia mengibaratkan sakitnya seperti ditusuk dengan duri bunga.



