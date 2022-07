Heboh Kabar Go Yoon Jung Gantikan Jung So Min di Alchemy of Souls 2, Begini Kata Pihak Produksi

ERA.id - Kabar aktris Go Yoon Jung akan menggantikan Jung So Min sebagai pemeran utama di drama Alchemy of Souls 2 mengejutkan para penggemar. Hal ini bermula dari salah satu media lokal Korea yang mengatakan bahwa sekuel drama itu sudah mulai proses syuting dengan Go Yoon Jung sebagai pemeran utama.



Media tersebut menyatakan bahwa Jung So Min yang memerankan karakter utama saat ini memang hanya menandatangani kontrak untuk bagian satu dari drama. Sementara pemain utama lainnya seperti Lee Jae Wook, Yoo Joon Sang, Hwang Min Hyun, dan sebagainya akan tetap muncul di sekuelnya.



Mengenai kabar tersebut, pihak produksi dan saluran televisi atau tvN yang menayangkan drama ini pun angkat bicara. Mereka menyatakan bahwa belum ada hal yang dikonfirmasi soal Alchemy of Souls 2, karena tindakan itu bisa memberikan bocoran dramanya.



Tag: Alchemy of Souls Go Yoon Jung Jung So Min drama korea