Adegan Ciuman Panas dengan Go Yoon Jung Viral, Lee Jae Wook: Seminggu Diskusi Bareng Sutradara

ERA.id - Aktor Lee Jae Wook berbicara tentang adegan ciuman panasnya dengan lawan mainnya, Go Yoon Jung. Lee Jae Wook mengatakan ia membutuhkan waktu seminggu untuk memikirkan adegan tersebut.



Kesaksian Lee Jae Wook tentang ciuman panas yang menjadi viral itu terjadi selama episode Alchemy Of Souls yang tayang pada 31 Desember lalu. Lee Jae Wook yang berperan sebagai Jang Uk berciuman dengan Naksu (Go Yoon Jung) di musim kedua drama tersebut.



Berbincang dengan Wikitree, Lee Jae Wook mengatakan bahwa adegan panas itu muncul setelah pembicaraan dengan sutradara Park Joon Hwa.



"Pertama, sutradara Park Joon Hwa menginginkan adegan ciuman yang cantik. Saya berbicara secara mendalam tentang adegan ciuman dengan direktur Park selama seminggu," kata Lee Jae Wook.

Lalu, kata aktor 24 tahun itu, selama berbincang dengan sutradara ia mengungkap beberapa detail dalam adegan, salah satunya adegan seperti menyenggol Go Yoon Jung ke dinding.



Terkait adegan ciuman panas yang akhirnya berhasil tercipta hingga viral, Lee Jae Wook mengatakan bahwa untuk merekam adegan itu para pemain berpikir tentang kemungkinan tidak akan pernah berjumpa lagi. Alhasil ciuman panas yang tersaji dalam drama pun tercipta dan menghebohkan penonton.



"Dialog (karakter) sebelum adegan ciuman adalah tentang bagaimana keduanya tidak akan pernah bertemu lagi. (Oleh karena itu) kami mempertimbangkan cara terbaik (mengekspresikan) adegan tersebut, dan mulai dengan menyenggol (Go Yoon Jung) ke dinding dan mulai membangun adegan dari sana," ungkapnya.



Drama Alchemy Of Souls mengakhiri 30 episode epiknya pada 8 Januari, ketika merilis episode kesepuluh terakhir musim 2.