One Piece Film: Red Akan Tayang di Indonesia September 2022, Penggemar Histeris

ERA.id - Setelah lama dinantikan, kabar penayangan One Piece Film: Red di Indonesia akhirnya diumukan. Melalui cuitan di Twitter, CBI Pictures selaku distributor mengabarkan bahwa penayangan One Piece Red di Indonesia akan dimulai pada September 2022 mendatang.



Meskipun belum mengumumkan tanggal pasti penayangannya, CBI Pictures hanya mengonfirmasi bahwa 16-18 September 2022 akan diadakan fans screening terlebih dahulu. Mereka mengunggah poster yang menampilkan gambar sketsa Uta, yang merupakan karakter utama dalam film tersebut.



"One Piece Film Red. Fans screening 16-18 September 2022," tulis CBI Pictures, pada Kamis (21/7/2022).



Tag: One Piece Film: Red One Piece