10 Cemilan untuk Penderita Diabetes, Sehat dan Lezat

ERA.id - Ketika Anda menderita diabetes, ngemil bisa menjadi sulit. Meskipun demikian ada kok cemilan untuk penderita diabetes yang tetap enak namun juga sehat, apa saja kira-kira?

Pertama, yang perlu digaris bawahi adalah Anda harus memilih cemilan sehat yang dapat memuaskan rasa lapar Anda tanpa membuat gula darah Anda terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Memang perlu literasi untuk mempelajari makanan ringan mana yang tepat untuk penderita diabetes. Amy Kimberlain, juru bicara nasional The Academy of Nutrition and Dietetics yang berbasis di Miami, menjelaskan pentingnya konsultasi soal obat dan makanan yang harus Anda konsumsi.

12 Cemilan untuk Penderita Diabetes Terbaik

Lantas, apa saja jajanan terbaik untuk penderita diabetes yang juga sehat? Berikut adalah beberapa ide untuk Anda

1. Apel

Apel hijau lebih disarankan bagi penderita diabetes (Unsplash)

Sebuah apel kecil dengan satu sendok makan mentega kacang dapat menjadi opsi. Perhatikan apakah juga menambahkan satu sendok makan selai kacang (sebagai asupan protein) agar membantu Anda merasa kenyang lebih lama.

2. Popcorn

Kemudian Anda dapat memilih tiga cangkir popcorn ditaburi satu sendok makan keju parmesan.

3. Blueberry

Lalu ada satu cangkir blueberry dengan dua sendok makan keju cottage. Kemudian tambahkan setengah sendok teh gula mentah dan taburan kayu manis.

4. Segenggam Kacang Almond

Ssebagian besar kombinasi kacang-kacangan dan biji-bijian bisa menjadi camilan yang enak. Makanan ini direkomendasikan karena rendah karbohidrat per porsinya dan sangat memuaskan. Selain itu, almond adalah pilihan yang bagus karena dapat membantu menurunkan gula darah dan menyediakan serat.

5. Anggur

Ambil sepuluh buah anggur dan secangkir tomat, seledri dan irisan mentimun dengan satu sendok makan hummus.

6. Yoghurt Yunani

Yoghurt Yunani tanpa tanpa pemanis dapat menjadi pilihan, campurkan dengan beberapa buah beri.

7. Roti Gandum

Roti gandum (Unsplash)

Sepotong roti gandum utuh dengan satu sendok makan mentega kacang dan seperempat cangkir blueberry dapat jadi opsil Blueberry adalah tambahan cemilan yang bagus karena rendah karbohidrat.

8. Telur

Cobalah ambil telur dan rebus, lalu tambahkan beberapa tomat ceri.

9. Cokelat

Meski cokelat bukan camilan yang lengkap, tetapi Anda bisa menyiapkan satu ons cokelat hitam sebagai bagian dari camilan Anda. Dark chocolate mengandung lebih dari 85% kakao dan dapat meningkatkan rasa kenyang.

10. Alpukat

Alpukat kaya akan serat dan rendah karbohidrat, jadi Anda bisa menambahkannya ke daftar makanan yang kemungkinan akan membuat kenyang.

Lalu bagaimana dengan minuman yang enak untuk dinikmati bersama camilan Anda? Tidak ada yang lebih baik daripada air tetapi jika Anda ingin memvariasikannya, cobalah kopi tanpa kafein.

Anda bahkan bisa minum kopi tanpa kafein tanpa makanan, karena ada penelitian yang menunjukkan kopi tanpa kafein dapat membantu mengurangi rasa lapar dan meningkatkan tingkat kenyang.

Penelitian menunjukkan ada peningkatan hormon usus yang mengakibatkan rasa kenyang. Ingatlah untuk melewatkan bahan-bahan manis yang ditambahkan.

