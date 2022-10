Pertolongan Pertama Saat Asam Lambung Naik dengan Obat Rumahan

ERA.id - Refluks asam terjadi ketika asam dari lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan gejala mulas. Terdapat beberapa pertolongan pertama saat asam lambung naik meskipun sebagian orang memerlukan obat-obatan.

Over the counter (OTC) dan obat resep memainkan peran penting dalam membantu orang dengan asam lambung. Meskipun penelitian terbatas, beberapa orang menggunakan jahe dan obat herbal lainnya untuk pertolongan pertama.

Gejala Asam Lambung

Perawatan untuk asam lambung selama kehamilan tetap sama terlepas dari status kehamilan. Menurut American College of Gastroenterology (ACG), orang dengan refluks asam merasa tidak nyaman yang membakar di dada dan di belakang tulang dada.

Ketidaknyamanan bisa naik ke leher dan tenggorokan. Beberapa orang mungkin juga mengalami rasa pahit atau rasa asam di mulut mereka.

Gejala asam lambung dapat berlangsung selama beberapa jam. Bagi sebagian orang, gejala memburuk terjadi setelah makan, sedangkan yang lain mungkin mengalami gejala sebelum makan.

Asam lambung sesekali adalah normal, tetapi gejala yang sering terjadi lebih dari dua kali per minggu mungkin disebabkan oleh kondisi yang lebih parah yang dikenal sebagai penyakit refluks gastroesofageal (GERD).

Pertolongan Pertama Saat Asam Lambung Naik

Seseorang dapat mencoba pengobatan rumahan berikut untuk membantu meringankan gejala refluks asam. Pertama adalah dengan cara melakukan perubahan gaya hidup.

Makanan berlemak dapat menjadi pemicu asam lambung (Unsplash)

Dokter merekomendasikan beberapa perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan orang untuk mencegah refluks asam dan menghindari komplikasi. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease (NIDDK), perubahan tersebut termasuk:

● mengurangi makanan berlemak dan makanan tidak sehat lainnya

● berhenti merokok

● mempertahankan berat badan sedang

● mengenakan pakaian longgar di sekitar perut

● hindari makan 2-3 jam sebelum tidur

Mengatasi Asam Lambung dengan Soda Kue

Perlu diketahui, soda kue diencerkan dalam air dapat mengatasi asam lambung. Larutan soda kue dapat membantu meringankan gejala refluks asam. Akan tetapi terdapat efek samping yaitu bisa berbahaya bagi kesehatan jantung.

Selain itu, minum terlalu banyak larutan soda kue untuk refluks asam dapat mengubah keseimbangan asam-basa dalam darah.

Jahe untuk Asam Lambung

Menurut sebuah artikel di Gastroenterology Research and Practice, beberapa orang melaporkan penggunaan jahe efektif untuk meredakan berbagai kondisi pencernaan, seperti mual, diare, dan kehilangan nafsu makan.

Berdasarkan tinjauan sistematis di Jurnal Nutrisi menunjukkan bahwa jahe dapat membantu meringankan mual dan muntah yang terkait dengan kehamilan. Akan tetapi, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui manfaat jahe, jenis jahe apa yang paling bermanfaat, dan dosis yang paling baik untuk meredakan asam lambung.

Mengobati Asam Lambung dengan Rikkunshito

Rikkunshito adalah obat herbal Jepang yang digunakan beberapa orang untuk menghilangkan gejala asam lambung. Beberapa bukti menunjukkan bahwa rikkunshito dapat membantu mengobati refluks asam pada beberapa anak dan remaja.

Namun, para peneliti perlu melakukan lebih banyak penelitian untuk memastikan keamanan dan kemanjuran obat ini.

Kapan harus ke dokter?

gaya hidup sehat dapat mengurangi asam lambung (Unsplash)

Asam lambung jika sesekali terjadi biasanya tidak memerlukan perhatian medis. Namun, jika seseorang mengalami gejala dua kali atau lebih per minggu, mereka mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Menurut ACG, gejala mengkhawatirkan lainnya dari asam lambung meliputi perasaan makanan lengket di tenggorokan, kehilangan darah, dan penurunan berat badan. Selain itu, gejala tersebut mungkin mengindikasikan GERD dan memerlukan perhatian medis.

Selain itu, terdapat beberapa obat bebas dipasaran atau dengan resep resep dokter untuk mengobati asam lambung. Namun Anda harus memeriksakan diri ke dokter atau apoteker sebelum mengkombinasikan obat-obatan. Terkadang sensasi terbakar di dada dapat juga dapat mengindikasikan masalah jantung.

