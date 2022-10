Peduli Kesehatan Mental, EHFA Siap Gelar Acara Indonesia Mental Health Movement: It Starts and Ends with Us

ERA.id - Kesehatan mental merupakan hal yang begitu disorot belakangan ini, terlebih setelah banyaknya kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Dengan itu, Emotional Health For All (EHFA) mengadakan acara Indonesia Mental Health Movement: It Starts and Ends with Us untuk peduli akan kesehatan mental.



Acara ini dibuat karena menyoroti angka bunuh diri di Indonesia yang cukup tinggi. Selain kematian karena bunuh diri, upaya orang melakukan bunuh diri juga sangat tinggi dan mengkhawatirkan.



"Penelitian baru menunjukkan angka bunuh diri di Indonesia yang terlapor maksimal hanya 25 persen. Padahal angka bunuh diri yang sebenarnya itu minimal 4 kali lipat dari angka yang terlapor," ujar Dr. Sandersan Onie, Project Leader, saat konferensi pers di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (20/10/2022).



"Angka upaya bunuh diri itu bahkan sekitar 7 sampai 24 kali lipat dari angka kematian bunuh dirinya. Sampai hari ini juga kita masih belum tahu dampak yang sebenarnya dari pandemi COVID-19. Karena banyak anak SMA yang selama SMA tidak bertemu teman-teman, tetapi langsung pergi kuliah," tambahnya.



Selain angka bunuh diri, acara ini dibuat juga karena melihat masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kesehatan mental. Acara ini nantinya tidak hanya berbicara tentang kesehatan mental dari segi psikologi, tetapi juga dari segi agama.



"Sebenarnya advokasi kesehatan jiwa di Indonesia sudah ada sejak tahun 60an, sudah cukup lama. Namun, pelaksanaannya itu kurang lancar sehingga pada hari ini masih kurang awerness. Jadi yang ingin kita lakukan adalah meningkatkan awerness soal kesehatan jiwa. Tapi unik, kita lakukan advokasi bukan cuma statistik, ilmu psikologi, tapi juga dari segi agama," jelasnya.



Perlu diketahui, acara ini juga nantinya akan mencoba memecahkan Guiness World Record untuk World Largest Mental Health Lesson. Rekor ini mengenai acara edukasi kesehatan mental terbesar dunia.



Indonesia Mental Health Movement: It Starts and Ends with Us sendiri akan diadakan di The Kasablanka, Mall Kota Kasablanka, pada 29 Oktober 2022 mendatang. Pada acara ini akan banyak hal yang disajikan, mulai dari talkshow, mental health screening, hingga konsultasi dengan para psikolog yang hadir.



Tidak hanya itu, acara ini juga akan dihadiri oleh para ahli di bidangnya, hingga publik figur. Beberapa publim figur yang dikonfirmasi hadir adalah Greysia Polii dan Mona Ratuliu.