Minum Kopi Sebelum Olahraga, Apa Benar Bikin Maksimal?

ERA.id - Terkadang Anda memang membutuhkan dorongan energi ekstra sebelum berolahraga. Nah minum kopi sebelum olahraga bagi sebagian orang menjadi pilihan bijak. Bagaimana dari segi kesehatan?

Kopi adalah salah satu minuman pra-latihan yang paling populer. Lantara tinggi kafein dan biaya rendah, kopi menjadi minuman yang efektif untuk meningkatkan kinerja olahraga.

Anda mungkin bertanya-tanya apakah minum kopi sebelum berolahraga sudah tepat. Melalui artikel ini ERA akan memberitahu apakah Anda harus minum kopi sebelum berolahraga dan menjelaskan jenis kopi terbaik untuk dipilih.

Fakta Kesehatan Minum Kopi Sebelum Olahraga

Meskipun Anda tidak memerlukan kafein untuk berolahraga dengan baik, banyak orang mengonsumsi kafein sebelum berolahraga untuk memberi mereka energi tambahan dan membantu mereka mencapai tujuan kinerja mereka.

Dilansir dari healthline, kafein telah diteliti secara luas sebagai asam ergogenik yang efektif (atau penambah kinerja) baik dalam latihan kekuatan maupun kardio. Terdapat beberapa manfaatnya minum kopi termasuk:

● peningkatan kekuatan otot, daya tahan, dan kekuatan

● meningkatkan daya tahan aerobik

● meningkatkan performa lari, lompat, dan lempar

● menghemat simpanan glikogen dan memanfaatkan lemak sebagai sumber bahan bakar utama

● peningkatan fokus dan kewaspadaan

Kapan Waktu dan dosis minum kopi sebelum berolahraga

Waktu terbaik minum kopi sebelum berolahraga (Freepik)

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa Anda harus minum kopi sekitar 45-60 menit sebelum berolahraga agar kafein dapat diserap ke dalam aliran darah Anda dan mencapai efektivitas puncaknya.

Sementar itu, International Society of Sports Nutrition (ISSN) telah menyimpulkan bahwa kafein adalah bantuan ergogenik yang efektif bila dikonsumsi dalam dosis 0,9-2,7 mg per pon (2-6 mg per kg) berat badan. Ini sama dengan sekitar 135–405 mg untuk orang seberat 150 pon (68 kg).

Namun, rata-rata pengunjung gym kemungkinan akan mendapat manfaat dari mengonsumsi ujung bawah dari asupan kafein yang disarankan ini. Karena rata-rata secangkir kopi mengandung sekitar 100 mg kafein.

Minum 1–2 cangkir (240–475 mL) 45–60 menit sebelum berolahraga akan dengan mudah memberi Anda cukup kafein untuk mendukung kinerja Anda.

Dampak Buruk Minum Kopi Sebelum Olahraga

Meskipun kopi adalah minuman sehat, ada beberapa kerugian meminumnya sebelum berolahraga.

Selama berolahraga, tubuh Anda mengarahkan darah ke kelompok otot yang aktif dan menjauh dari sistem pencernaan, yang memperlambat pencernaan. Bagi sebagian orang, ini dapat menyebabkan sakit perut dan masalah pencernaan, dikarenakan beberapa orang mungkin ingin berolahraga dengan perut kosong.

Untuk menghindari efek samping tersebut, cobalah minum kopi setidaknya 45-60 menit sebelum berolahraga agar tubuh Anda memiliki waktu untuk menyerapnya.

Sebagai alternatif, pilihlah 1-2 gelas espresso, yang memiliki volume lebih sedikit tetapi lebih banyak kafein yang mengandung sekitar 130 mg kafein.

Selain itu, beberapa orang mengalami sensitivitas kafein, yang dapat menyebabkan kegelisahan, kecemasan, sakit perut, dan peningkatan detak jantung. Jika Anda merasakan beberapa efek ini tetapi masih menginginkan kopi, coba batasi asupan Anda menjadi 1-2 cangkir (240-475 mL) per hari.

Selain itu, konsumsi kafein berlebih dapat menyebabkan kesulitan tidur atau insomnia, yang dapat menghambat kinerja atletik Anda. Karena waktu paruh kafein adalah sekitar 5 jam, kemudian yang terbaik adalah berhenti konsumsi kafein setidaknya 6-8 jam sebelum tidur.

Jika Anda merasa kafein mengganggu, sebaiknya hindari. Anda masih bisa berolahraga dengan baik dengan memastikan Anda mengonsumsi makanan bergizi, cukup tidur, dan mengelola tingkat stres Anda

