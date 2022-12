Batas Konsumsi Telur per Hari Demi Menjaga Kesehatan

ERA.id - Telur merupakan salah satu sumber protein yang menyehatkan. Cara mengolah telur juga terbilang mudah sehingga mudah untuk dikonsumsi. Namun, berapa batas konsumsi telur per hari?

Telur memiliki nutrisi yang cukup lengkap. Dikutip Era dari halodoc, telur mengandung vitamin B, vitamin D, dan selenium. Selain itu, telur memiliki kalori sebanyak 70-an kalori per butir. Lalu, bagaimana jika telur dimakan setiap hari?

Telur dan Kesehatan

Belum ada penelitian yang memberikan penjelasan soal risiko memakan telur setiap hari. Namun, berdasarkan studi yang dimuat American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi telur satu butir setiap hari tidak berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung.

Berdasarkan studi yang lain, yang dimuat European Journal of Nutrition, konsumsi telur memberikan rasa kenyang lebih lama dan membuat porsi makan cenderung lebih sedikit. Meski demikian, kandungan kolesterol dalam telur sebesar 180 miligram, sedangkan jumlah maksimal kolesterol dalam tubuh sebesar 300 miligram.

Sementara, jumlah maksimal kolesterol pengidap diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit kolesterol adalah 200 miligram. Kelebihan konsumsi kolesterol bisa menyebabkan penumpukan kolesterol yang meningkatkan risiko penyakit.

Batas Konsumsi Telur per Hari

Ilustrasi telur rebus (unsplash)

Berdasarkan salah satu penelitian, konsumsi 7 butir telur per minggu atau 1 butir per hari tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap peningkatan kolesterol bagi orang sehat. Penelitian yang lain menyebutkan, konsumsi telur 3 butir per hari tidak berdampak besar terhadap peningkatan kolesterol.

Hal yang harus diwaspadai adalah konsumsi telur bagi orang dengan riwayat penyakit tertentu, seperti diabetes, kolesterol tinggi, atau penyakit jantung. Orang dengan riwayat penyakit tertentu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terkait jumlah maksimal konsumsi telur per hari. Hal lain yang perlu diperhatikan, terutama bagi orang dengan penyakit tertentu, adalah tidak banyak mengonsumsi bagian kuning telur agar tidak terjadi penumpukan kolesterol terlalu banyak.

Bagi orang sehat, konsumsi 1 butir telur per hari memang tidak melampaui batas maksimal kolesterol. Namun, Anda harus memperhatikan asupan makanan lain, seperti daging atau camilan lainnya, sebab makanan tersebut juga mengandung kolesterol.

Selain itu, cara mengolah telur juga bisa berpengaruh terhadap kandungan kolesterol. Oleh sebab itu, konsumsi 1 butir telur per hari adalah langkah yang baik demi mencegah penumpukan kolesterol.

Bagi orang sehat sekalipun, terdapat beberapa penyakit yang bisa timbul akibat terlalu banyak konsumsi telur. Beberapa penyakit tersebut antara lain bisul, jerawat, dan bintitan. Demi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai batas konsumsi telur per hari, Anda bisa bertanya kepada dokter.