Tanpa Diet Ekstrem, Member JKT48 Ungkap Rahasia Tetap Langsing Meski Doyan Ngemil

ERA.id - Para member JKT48 terlihat selalu langsing dan menggemaskan. Tak pernah terlihat gemuk, siapa sangka rupanya ada beberapa member JKT48 yang masih doyan ngemil. Tanpa diet ekstrem, mereka punya cara tersendiri supaya tubuhnya tetap langsing setiap saat.

Gracia JKT48 mengaku dirinya masih suka ngemil setiap saat. Rupanya, Gracia mengimbanginya dengan mengurangi makanan berat. Selain bernyanyi, JKT48 juga menghabiskan waktu untuk dance.

Menurutnya, dance atau menari dapat membakar kalori. Seperti olahraga lainnya, semakin cepat dan banyak bergerak, maka banyak sekali kalori yang terbakar.

"Aku suka banget (ngemil), setiap waktu harus ngemil. Habis perform banyak lagunya off air 7 sampai 8 lagu, teater ada rutin 16 lagu dibawakan selama 2 jam," ujar Gracia, saat ditemui di Jl. Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (14/11/2023).

JKT 48 (Foto: Era.id/Adelia)

"Jadi, menurut aku after teater aku sudah membakar lemak. Di teater JKT48, ada reguler setiap Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, itu di luar job off atau on air. Itu perform gerak dan koreo terus-menerus," lanjutnya.

Sama seperti Gracia, Christy JKT48 juga suka ngemil. Akan tetapi, tubuhnya tetap langsing, karena sering menari selama latihan maupun tampil di panggung.

"Kalau aku sama banyak joget. Banyak dance yang mengeluarkan banyak energi, ngemil nggak apa-apa. Kadang, makan beratnya aja dikurangin, baru deh ngemil," kata Christy.

Sama seperti kedua member lainnya, Freya JKT48 mengaku dirinya menyukai ngemil. Namun, ia suka mengonsumsi cemilan yang menggunakan bahan alami.

JKT 48 (Foto: Era.id/Adelia)

"Aku suka nyemil, karena JKT48 itu sibuk dan harus bergerak terus. Apalagi Japota pakai kentang asli." kata Freya.