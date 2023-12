Buah yang Bisa Turunkan Trigliserida, Simak Daftarnya di Sini

ERA.id - Kadar trigliserida yang sehat dalam darah tentunya adalah hal penting yang harus kita upayakan. Trigliserida adalah sejenis lipid darah atau molekul lemak yang terdiri dari asam lemak bebas.

Trigliserida disimpan dalam lemak tubuh, tetapi dapat ditemukan juga dalam darah. Nah, untuk menjaga kadar trigliserida tetap sehat dapat diusahakan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan konsumsi buah. Lantas apa saja buah yang bisa menurunkan trigliserida? Simak daftarnya di bawah ini.

Hal di atas dinyatakan oleh ahli gizi, Jessica Ash, CNC, HHC, FDN-P dan pendiri Jessica Ash Wellness. Tubuh menerima trigliserida baik dari makanan yang kita konsumsi atau dari tubuh karena trigliserida diproduksi dalam organ hati.

“Penting untuk diketahui bahwa trigliserida, seperti kolesterol, biasanya bersifat protektif. Tapi trigliserida digunakan untuk energi, sedangkan kolesterol digunakan untuk produksi hormon steroid,” Ash mengungkapkan.

Namun, jika kadar trigliserida ada di atas normal, 150 mg/dL, maka akan berisiko lebih besar terkena penyakit jantung. Di bawah ini adalah daftar buah-buahan yang bisa menurunkan kadar trigliserida.

Ilustrasi buah segar mencegah dehidrasi (Freepik)

Pisang

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Eat This, Not That! orang yang memiliki trigliserida tinggi dan sedang mengidam makanan manis dapat memilih buah pisang untuk dikonsumsi. Pisang mengandung nutrisi penting seperti potasium atau kalium yang menjadi sumber gula serta karbohidrat yang sehat dan direkomendasikan.

Stroberi

Berry manis ini bisa menjadi pilihan buah bagus lainnya sebab di dalamnya terkandung gula yang rendah dan profil nutrisinya yang tinggi. Anda dapat mencoba mengonsumsinya dalam oatmeal atau sereal, atau tambahkan beri beku ke dalam smoothie.

Raspberry

Raspberry sangat tinggi dengan vitamin C dan mengandung banyak vitamin dan mineral yang mendukung kesehatan. Kelebihan lainnya, mereka juga lebih rendah gula daripada buah lainnya, serta memiliki kandungan serat yang cukup.

Alpukat

Buah alpukat juga menjadi pilihan yang disarankan untuk membantu menurunkan trigliserida sebab di dalamnya terkandung serat dan lemak yang sehat. Baik serat dan lemak sangat bagus untuk membantu kestabilan kadar gula darah, yang membantu dalam menjaga kesehatan, energi, dan trigliserida secara menyeluruh.

Bluberi

Bluberi menjadi salah satu pilihan buah yang sangat baik dan bergizi. Dengan kadar rendah gula, tinggi serat, dan penuh dengan antioksidan yang baik untuk Anda. Blueberry biasanya dikonsumsi bersama yogurt, oatmeal, atau beku dan dicampur menjadi smoothie.

Kiwi

Buah dengan warna hijau dengan kulit cokelat ini menjadi sumber vitamin dan antioksidan yang penting untuk orang yang memiliki kadar trigliserida tinggi. Konsumsi harian yang dapat dilakukan yaitu sebanyak 1-3 buah kiwi. Hal ini terbukti dapat mengurangi trigliserida darah.

Ilustrasi buah kiwi (Pixabay)

Nah, demikianlah ulasan tentang buah yang bisa menurunkan trigliserida. Agar lebih aman, tentunya Anda konsultasikan terlebih dahulu dengan ahli gizi atau dokter Anda agar dapat menentukan jenis buah-buahan yang lebih tepat untuk kebutuhan Anda.

