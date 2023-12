Berbagai Khasiat Belalang Goreng untuk Kesehatan

ERA.id - Belalang goreng adalah salah satu makanan yang umum ditemukan di Gunungkidul, DIY. Sebagian orang menganggapnya sebagai makanan ekstrem yang kurang lazim, padahal khasiat belalang goreng ada banyak.

Food and Agriculture Organization (FAO) telah merekomendasikan serangga herbivora ini sebagai alternatif makanan sejak 2013. Belalang memiliki banyak sekali nutrisi penting untuk tubuh manusia, salah satunya adalah protein.

Melalui pengolahan yang tepat, ada beberapa nutrisi belalang yang baik untuk fungsi vital tubuh, seperti zinc, kalsium, mangan, magnesium, riboflavin (vitamin B2), asam pantotenat (vitamin B5), asam folat, dan biotin (vitamin B7).

Belalang (pexels)

Ragam Khasiat Belalang Goreng

1. Sumber protein tinggi

Belalang punya kandungan protein yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari daging. Meski demikian, Anda perlu mengonsumsi belalang dalam jumlah yang banyak untuk bisa menyamai atau melebihi protein daging.

Di sisi lain, belalang lebih ramah lingkungan—terkait emisi karbon—daripada sapi. Berdasarkan jurnal ilmiah Edible Insects as a Protein Source: A Review of Public Perception, Processing Technology, and Research Trends dalam Food Science of Animal Resources, belalang dapat dijadikan alternatif sumber makanan kaya energi.

2. Peningkat energi

Serangga ini bisa memberikan lebih banyak energi untuk tubuh manusia dibandingkan sereal, seperti gandum. Jika Anda ingin mendapatkan energi yang tinggi, Anda bisa menjadikan belalang sebagai makanan alternatif.

Kadar lemak belalang juga lebih tinggi daripada daging dan ikan. Lemak yang dimaksud adalah lemak tak jenuh, jadi menyehatkan.

3. Kesehatan saraf

Salah satu nutrisi yang dimiliki belalang adalah vitamin B1 dan B12. Keduanya bisa membantu menjaga kesehatan saraf dan kognitif.

Perlu diketahui, kekurangan vitamin B1 bisa memicu gangguan informasi pada otak. Sementara, vitamin B12 punya peran untuk membentuk mielin, yaitu lapisan yang melindungi saraf otak.

4. Sistem pencernaan

Konsumsi belalang bisa berdampak baik untuk sistem pencernaan. Salah satu alasannya adalah belalang merupakan sumber protein yang mudah dicerna oleh tubuh.

5. Efek antibakteri

Serangga yang identik dengan lompatan mengejutkan ini mengandung senyawa penting dengan efek antibakteri. Polisakarida atau kitin bersifat antibakteri. Kitin adalah senyawa yang bisa menjadi pelindung tubuh dari serangan bakteri.

6. Baik untuk rambut dan kulit

Konsumsi belalang juga bisa menjaga kesehatan rambut dan kulit karena mengandung beberapa nutrisi penting untuk kulit dan rambut. Protein yang ada di belalang goreng bisa membantu memperbaiki serta memperkuat struktur kulit dan rambut.

7. Menurunkan kolesterol

Belalang punya kandungan lemak tak jenuh yang baik untuk tubuh. Salah satu fungsi dari lemak ini adalah bisa menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Belalang goreng juga bisa meringankan peradangan. Nilai yang dimiliki tidak jauh berbeda dari alpukat, biji rami, dan kacang-kacangan.

8. Cegah penyakit kronis

Seperti telah disampaikan, belalang goreng mengandung antioksidan, misalnya beta-karoten dan vitamin E. Hal ini bisa membantu Anda menjaga kesehatan tubuh, termasuk mencegah sejumlah penyakit kronis.

Selain yang telah disebutkan, masih ada beberapa manfaat belalang goreng lainnya. Salah satu manfaat tersebut adalah mencegah anemia dan obat untuk wasir.

Itulah berbagai informasi mengenai khasiat belalang goreng untuk tubuh. Ikuti terus berita terbaru Era.id untuk mendapatkan info menarik lainnya.