Daftar Makanan yang Perlu Dihindari Sebelum Naik Pesawat, Sederhana tapi Penting

ERA.id - Demi kenyamanan perjalanan, Anda perlu tahu apa saja makanan yang perlu dihindari sebelum naik pesawat. Selama di pesawat, penumpang sebaiknya duduk tenang di kursi masing-masing hingga tiba di bandara tujuan.

Jika pencernaan terganggu akibat makanan/minuman, perjalanan menjadi tidak nyaman. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda tidak mengonsumsi beberapa jenis makanan yang bisa menyebabkan perut kembung, mual, atau masalah lainnya. Dilansir Eat This Not That, berikut ini daftar makanan/minuman yang perlu dihindari.

Daftar Makanan yang Perlu Dihindari Sebelum Naik Pesawat

1. Kopi

Jika Anda minum banyak air sebelum naik pesawat terbang, Anda berkemungkinan sering kencing saat terbang. Kemudian, jika Anda minum kopi maka hasrat (buang air besar) BAB akan meningkat. Sebab kopi dapat merangsang usus besar dan menyebabkan lebih banyak kontraksi.

Belum lagi, kopi bisa memicu gejala kecemasan bagi orang orang yang sensitif terhadap kafein. Orang tersebut bisa merasa gelisah, guguh, dan sakit perut.

2. Gorengan

Gorengan mengandung banyak minyak, dengan demikian tinggi lemak. Makanan tinggi lemak butuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dibandingkan makanan berprotein dan berkarbohidrat.

Jika Anda makan gorengan sebelum naik pesawat, Anda berisiko mengalami kembung dan sakit perut saat berada di dalam pesawat. Gorengan juga bisa memicu terjadinya gejala asam lambung pada orang yang rentan.

3. Makanan tinggi garam

Sebagian orang menunggu kedatangan pesawat sambil menyantan camilan asin dan gurih. Anda perlu hati-hati sebab perubahan tekanan dan kelembapan di dalam pesawat bisa membuat orang yang makan makanan tinggi garam dehidrasi.

Naik pesawat bisa menyebabkan tubuh menahan lebih banyak air akibat perubahan tekanan dan duduk terlalu lama. Akibatnya, kadar garam yang tinggi bisa menyebabkan efek tersebut.

4. Apel dan pir

Kedua buah ini adalah makanan yang sehat dan kaya serat. Namun, sebaiknya Anda tidak mengonsumsinya sebelum naik pesawat.

Apel dan pir berpotensi memicu perut kembung atau perut tidak nyaman sebab memiliki kadar fruktosa yang tinggi. Pada sebagian orang, fruktosa bisa memicu sakit perut dan kembung.

Apel adalah makanan yang perlu dihindari sebelum naik pesawat (pexels)

5. Kacang-kacangan

Menurut Cleveland Clinic, tubuh kita akan mengalami perubahan tekanan saat berada di pesawat. Kondisi ini dapat menyebabkan usus kita mengembang sehingga cenderung mengalami kembung dan gas berlebih.

Oleh sebab itu, kacang-kacangan sebaiknya dihindari karena tinggi serat yang akan memperparah kembung dan mengandung raffinose, karbohidrat yang sulit dicerna oleh tubuh. Jadi, hindari ketidaknyamanan perut saat kita berada di dalam pesawat dengan menghindari kacang-kacangan sebelum penerbangan.

6. Brokoli

Brokoli mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh. Namun, mengonsumsi sayuran ini—dan sayuran tinggi serat lainnya—sebelum naik pesawat bisa memicu gas berlebih dan perut kembung.

7. Permen karet

Menguyah permen karet bisa menyebabkan kembung dan perut tidak nyaman saat di dalam pesawat. Orang menelan lebih banyak udara saat mengunyah permen karet. Hal ini bisa memicu terjadinya perut kembung.

Itulah berbagai informasi mengenai makanan yang perlu dihindari sebelum naik pesawat. Untuk mendapatkan info menarik lainnya, ikuti terus Era.id.