Benarkah Makan Nanas Bisa Menurunkan Kolesterol, Berikut Faktanya

ERA.id - Salah satu topik menarik yang sering kali muncul adalah potensi manfaat nanas terhadap penurunan kolesterol. Lantas benarkah makan nanas bisa menurunkan kolesterol?

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi klaim-klaim tersebut dan melihat apakah konsumsi nanas dapat menjadi bagian dari strategi diet yang sehat untuk menjaga tingkat kolesterol dalam batas normal.

Benarkah Makan Nanas Bisa Menurunkan Kolesterol?

Dilansir dari Health Ify Me, nanas merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Dalam satu porsi (100 gram) nanas mengandung 47,8 mg vitamin C yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh.

Nanas juga terkenal dapat meningkatkan berbagai fungsi seluler, lantaran buah ini memiliki jumlah vitamin yang cukup dari Vitamin A, B6, E, dan K. Maka tidak heran jika nanas mampu membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh melawan infeksi serta mengatur kadar kalsium dalam darah.

Selain itu, buah nanas juga kaya akan antioksidan, flavonoid, dan asam fenolat yang membantu melawan peradangan. Nanas juga mengandung bromelin, campuran enzim yang digunakan untuk mengobati osteoporosis, sangat baik untuk meredakan sinusitis, dan meningkatkan pencernaan.

Nanas juga memiliki kandungan mangan (dalam nanas mentah) yang sangat penting untuk kesehatan tulang, penyembuhan luka, dan pengolahan kolesterol, karbohidrat, dan protein dalam tubuh.

buah nanas juga kaya akan antioksidan (unsplash)

Apakah Nanas merupakan camilan pasca olahraga yang baik?

Jawabannya adalah benar, nanas adalah camilan pasca-latihan yang cocok karena satu porsi irisan nanas mentah mengandung 19,5 gram karbohidrat yang setara dengan sepotong roti gandum utuh, tanpa gluten.

Selain itu, antioksidan yang melimpah dalam nanas memainkan peran penting dalam mempercepat penyembuhan jaringan, yang juga berperan mengurangi stres oksidatif dan membantu pemulihan pasca-latihan.

Nanas dapat Mengurangi Kadar Kolesterol dalam Darah

Nanas juga merupakan buah yang kaya serat yang dapat mengurangi kadar kolesterol dalam aliran darah yang dapat menyebabkan serangan jantung atau penyakit kardiovaskular. Serat dalam nanas juga meningkatkan metabolisme dan mempermudah proses pembakaran kalori.

Menariknya, nanas segar mengandung Vitamin B6 yang mempromosikan pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Jumlah sel darah merah yang lebih tinggi berbanding lurus dengan peningkatan kadar oksigen dalam darah dan fungsi organ yang lebih baik.

Perlu diketahui, bromelin adalah enzim lain yang terdapat dalam nanas yang bertanggung jawab atas banyak manfaat kesehatan. Untuk nutrisi pasca-latihan, karena nanas bersifat anti inflamasi, dapat membantu mengurangi rasa sakit dalam kasus cedera.

Efek Samping Terlalu Banyak Makan Nanas

Fluktuasi Tingkat Gula Darah

Meskipun merupakan buah yang memiliki banyak manfaat kesehatan, konsumsi nanas secara berlebihan dapat meningkatkan tingkat gula darah. Kandungan gula alami yang tinggi dalam nanas dapat meningkatkan tingkat gula darah dan berbahaya bagi penderita diabetes kronis.

Reaksi Bromelin

Enzim ini sangat efektif untuk mengurangi peradangan, mengurangi pembentukan bekuan darah, dan lain sebagainya. Namun, konsumsi bromelin secara berlebihan dapat berakibat fatal karena meningkatkan risiko perdarahan berlebihan. Konsumsi nanas sebaiknya dibatasi setelah operasi karena dapat menyebabkan pendarahan pasca operasi.

Interaksi dengan Obat

Berbagai vitamin dan mineral dalam nanas dapat berinteraksi dengan berbagai obat dan menghambat prosesnya. Ini juga dapat bereaksi dengan obat-obatan dan menyebabkan kerusakan fatal.

Selain benarkan makan nanas bisa menurunkan kolesterol, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…