Berapa Lama Otak Bertahan Tanpa Oksigen dan Apa Dampaknya?

ERA.id - Pertanyaan berapa lama otak bertahan tanpa oksigen menjadi fokus perhatian. Perlu diketahui, otak sebagai pusat kendali tubuh, memiliki kebutuhan oksigen yang kritis untuk menjaga fungsi dan keseimbangannya.

Artikel ini akan merinci sejauh mana daya tahan otak terhadap kekurangan oksigen, mengungkap fakta-fakta kesehatan menarik seputar adaptasi dan ketahanan organ vital ini dalam kondisi yang seringkali kritis.

Berapa Lama Otak Bertahan Tanpa Oksigen

Menurut sebuah penelitian dalam jurnal Resuscitation, hingga satu jam setelah jantung berhenti, beberapa pasien yang berhasil dihidupkan kembali melalui resusitasi kardiopulmoner (CPR) menggambarkan kenangan jelas tentang pengalaman kematian yang terjadi saat mereka tidak sadar.

Peneliti juga menemukan bahwa 40 persen dari pasien yang menjalani pemantauan otak selama CPR menunjukkan aktivitas otak yang konsisten dengan kesadaran — dalam beberapa kasus, bahkan setelah 60 menit resusitasi.

Selain itu, pembacaan elektroensefalogram (EEG) peserta menunjukkan lonjakan gelombang gamma, delta, theta, alfa, dan beta, semua terkait dengan fungsi mental tinggi meskipun adanya deprivasi oksigen yang signifikan pada otak.

penelitian menunjukkan masih ada kesadaran meski otak tidak dipasok oksigen (unsplash)

“Meskipun dokter telah lama berpikir bahwa otak mengalami kerusakan permanen sekitar 10 menit setelah jantung berhenti menyuplai oksigen, penelitian kami menemukan bahwa otak dapat menunjukkan tanda-tanda pemulihan listrik jauh selama CPR berlangsung,” kata penulis senior studi, Sam Parnia, MD, PhD, seorang profesor di departemen kedokteran di NYU Langone Health dalam sebuah pernyataan pers.

“Inilah penelitian besar pertama yang menunjukkan bahwa kenangan dan perubahan gelombang otak ini mungkin merupakan tanda elemen universal dari apa yang disebut pengalaman mendekati kematian," tambah Dr. Parnia.

Meskipun pada penelitian sebelumnya telah menyarankan bahwa harus ada sejenis kesadaran atau kesadaran yang terjadi selama serangan jantung, namun masih banyak hal yang terjadi atau tidak terjadi yang masih menjadi misteri.

Sebuah penelitian yang diterbitkan tahun ini dalam Proceedings of the National Academy of Science memberikan bukti paling kuat, bahwa sejenis kesadaran tetap ada untuk sementara waktu setelah jantung berhenti berdetak dan seseorang dianggap mati.

Untuk lebih mengeksplorasi apa yang terjadi antara hidup dan mati, para peneliti di NYU Grossman School of Medicine, bersama dengan 25 rumah sakit sebagian besar di AS dan Inggris, merancang cara untuk mengumpulkan data dari orang yang jantungnya berhenti berdetak.

Anggota tim diberi tahu secara real-time ketika jantung pasien yang dirawat di rumah sakit berhenti berdetak. Sementara staf medis melakukan CPR, para ilmuwan menguji subjek untuk kesadaran visual dan pendengaran, dan jika CPR berlangsung cukup lama, mereka menyiapkan peralatan untuk mengukur aktivitas listrik.

Selama dua tahun, ada lebih dari 2.000 kejadian di rumah sakit yang berpartisipasi, dan 567 pasien yang bisa dimasukkan sebanyak 53 orang (9,3 persen) selamat.

Alasan mengapa masih banyak pasien tidak dimasukkan dalam sampel seringkali lantaran anggota tim tidak dapat sampai tepat waktu dalam waktu sekitar lima menit, kata Parnia dalam presentasi tentang studi tersebut di American Heart Association Resuscitation Science Symposium 2022.

