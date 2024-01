Manfaat Glutathione untuk Kulit, Salah Satunya Mencerahkan Warna Kulit

ERA.id - Glutathione merupakan senyawa antioksidan yang diproduksi dalam tubuh manusia. Manfaat glutathione untuk kesehatan sendiri cukup banyak, antara lain mengurangi gejala penyakit Parkinson dan mengendalikan kadar gula darah. Selain untuk tubuh, Anda juga perlu mengetahui manfaat glutathione untuk kulit. Simak penjelasannya di bawah ini.

Manfaat Glutathione untuk Kulit

Glutathione adalah antioksidan alami yang terbentuk dari tiga asam amino, antara lain sistein, glisin, dan glutamat. Senyawa ini merupakan salah satu antioksidan yang penting dan dapat diproduksi secara mandiri oleh tubuh manusia.

Fungsi utama glutathione yaitu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan karena radikal bebas dan membantu menyeimbangkan antioksidan dalam tubuh.

Ilustrasi (Kate_Sept2004/Istockphoto)

Selain itu, manfaat glutathione untuk kulit lainnya adalah sebagai berikut.

Mengurangi gejala penuaan kulit

Manfaat glutathione untuk kulit yang pertama yaitu berpotensi mengurangi gejala penuaan kulit, misalnya garis halus, keriput, dan flek hitam sebab bersifat antioksidan kuat.

Seperti yang diketahui, umumnya penuaan kulit dipengaruhi oleh kerusakan oksidatif yang dikarenakan radikal bebas.

Paparan radikal bebas dapat menimbulkan kerusakan sel, serta berkurangnya kolagen dan elastin. Kedua senyawa ini adalah protein penting untuk mengencangkan kulit.

Mencerahkan warna kulit

Glutathione untuk kulit juga berfungsi untuk mencerahkan kulit kusam. Cara kerjanya adalah menghambat enzim tirosinase selama melanin dibentuk.

Glutathione mengubah melanin (zat yang memberi warna pada kulit) yang berwarna gelap menjadi melanin yang berwarna cerah sehingga menjadikan kulit lebih cerah.

Itulah yang menyebabkan banyak ditemukan glutathione dalam produk skincare atau prosedur perawatan kulit berupa suntikan atau tablet minum.

Meredakan jerawat

Penelitian dalam jurnal Teikyo Medical Journal melakukan penelitian tentang efek glutathione untuk meredakan jerawat pada 3 pasien wanita yang terdiri dari 1 pasien dengan jerawat ringan dan 2 pasien mempunyai jerawat sedang.

Ketiga pasien diberikan glutathione oral sebanyak 500 miligram. Penelitian tersebut berhasil, pada hari ke-29 gejala jerawat yang dialami ketiga pasien berkurang drastis.

Hal ini diduga karena kandungan sifat antioksidan dalam gluthatione yang mengurangi peradangan dengan menetralkan radikal bebas.

Menyamarkan bekas jerawat

Manfaat glutathione selanjutnya yaitu berfungsi menyamarkan bekas jerawat. Hal ini disebabkan antioksidan dalam glutathione dapat mengurangi peradangan pada bekas jerawat.

Selain itu, antioksidan dapat mempercepat penyembuhan dengan mendukung pertumbuhan sel-sel kulit baru serta perbaikan jaringan kulit yang rusak sehingga bekas jerawat cepat pudar.

Meredakan psoriasis

Psoriasis adalah penyakit autoimun yang biasanya terjadi pada berbagai kalangan dan dipicu oleh infeksi atau stres kronis.

Walaupun belum ditemukan obatnya, glutathione yang dikonsumsi oral atau dioleskan diduga dapat mengurangi gejala yang muncul dan mencegah kekambuhannya.

Hal tersebut tercatat pada salah satu studi pada jurnal The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology yang menyebutkan bahwa konsumsi 20 gram glutathione per hari selama 3 bulan berfungsi meredakan gejala psoriasis dan mengurangi keparahannya.

Memperbaiki tekstur kulit

Antioksidan dalam glutathione berguna untuk meratakan warna kulit. Hal ini karena antioksidan berfungsi untuk merangsang produksi kolagen, yaitu protein penting yang menjaga kulit tetap kencang dan lembut.

Kandungan antioksidan juga bisa mengatasi kulit kering, kasar, bekas jerawat, dan bintik-bintik hitam karena paparan sinar matahari.

Demikianlah ulasan tentang manfaat glutathione untuk kulit, semoga bermanfaat!

