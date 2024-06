Aktivitas Sederhana yang Membuat Anak Tumbuh Tinggi Secara Maksimal, Lakukan Hal Ini

ERA.id - Pertumbuhan tinggi badan anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Proses pertumbuhan tinggi badan pria dan wanita pada umumnya memerlukan waktu 2 – 5 tahun sejak masa pubertas remaja dimulai. Dengan kata lain, tubuh masih bisa tumbuh dengan pesat dan mencapai batas maksimal selama sekitar 5 tahun. Diketahui, ada beberapa kebiasaan yang membuat anak tumbuh tinggi.

Pertumbuhan tinggi badan pria diawali pada usia 13 tahun dan diperkirakan batas akhir pertumbuhannya yaitu pada usia 17 – 18 tahun. Sementara itu, pertumbuhan tinggi badan wanita umumnya dimulai sejak 6 – 12 bulan sebelum menstruasi, yaitu pada usia 11 tahun dan berhenti pada usia 15 – 16 tahun.

Aktivitas yang Membuat Anak Tumbuh Tinggi

Oleh sebab itu, orang tua memiliki peran penting untuk membentuk kebiasaan pada anak-anaknya agar mendapatkan postur dan badan yang tinggi. Di bawah ini adalah sederet kebiasaan yang menunjang pertumbuhan tinggi badan seorang anak, antara lain:

Memperbanyak aktivitas di luar ruangan dapat menunjang pertumbuhan anak. (Foto: Dok. SGM)

Latihan fleksibilitas

Berdasarkan studi yang dipublikasikan PubMed Central, latihan fleksibilitas seperti peregangan, hang up, dapat membantu menambah tinggi badan sekitar 1,3 cm hingga 1,5 cm.

Selain itu, latihan fleksibilitas juga berfungsi merangsang otot-otot tubuh bagian atas sekaligus menambah kekuatan lengan agar postur tubuh lebih kencang.

Konsumsi protein rendah lemak

Disarankan untuk memberikan asupan bernutrisi tinggi untuk anak. Nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh tinggi yaitu karbohidrat kompleks dan protein tanpa lemak.

Pastikan anak menerima cukup protein karena protein berguna untuk pertumbuhan otot dan tulang. Nutrisi ini bisa kita peroleh dari dada ayam, kacang-kacangan, ikan, dan produk susu rendah lemak

Olahraga

Olahraga intens tentunya melibatkan aktivitas fisik dan diyakini efektif membangun pertumbuhan otot dan kekuatan tulang secara optimal.

Dari hasil penelitian, olahraga yang dapat membuat tubuh tinggi antara lain berenang, jogging, voli, skipping, basket, badminton, dan melompat-lompat di atas trampolin.

Lengkapi kebutuhan vitamin dan mineral

Kebiasaan yang dapat menunjang pertumbuhan tinggi badan anak selanjutnya yaitu melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral mereka dengan mengonsumsi sayur dan buah-buahan.

Agar tumbuh tinggi, anak memerlukan kalsium, vitamin A, dan vitamin D yang berperan penting dalam pembentukan tulang. Pemberian suplemen juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral pada anak.

Istirahat cukup

Selain berolahraga dan mendapatkan asupan yang bergizi, setiap orang tua wajib memerhatikan waktu tidur anak agar benar-benar tercukupi. Sebab kebiasaan tidur cukup berhubungan dengan pertumbuhan tinggi badan.

Bagi anak dengan usia 6-7 tahun sebaiknya tidur 9-10 jam per hari. Sementara anak usia 8-14 tahun tidur 8-9 jam per hari, sedangkan anak usia 15-18 tahun tidur 7- jam per hari.

Yoga khusus anak

Kebiasaan yang dapat membuat anak tumbuh tinggi berikutnya yaitu yoga, karena gerakannya banyak melibatkan peregangan dan latihan keseimbangan.

Sebagian besar gerakan yoga khusus anak akan dipusatkan pada peregangan otot-otot lengan, punggung, bahkan kaki dalam satu gerakan.

Memaksimalkan aktivitas luar ruangan

Memperbanyak aktivitas di luar ruangan terutama pagi hari, juga dianggap bagus agar pertumbuhan tinggi badan anak semakin optimal karena menerima suplai vitamin D dari matahari.

Vitamin D dapat membantu tubuh dalam penyerapan kalsium dari makanan yang dikonsumsi dan memperkuat komposisi tulang.

Itulah penjelasan tentang beberapa kebiasaan yang membuat anak tumbuh tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat.

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…