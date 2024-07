Menghitung Kalori Telur Rebus dan Efektivitasnya untuk Diet

ERA.id - Siapa yang tidak kenal telur rebus? Menjadi salah satu hidangan sarapan yang populer, telur rebus juga kaya akan protein dan nutrisi penting lainnya. Namun, tahukah Anda berapa kalori telur rebus?

Bagi Anda yang sedang menjalani program diet atau ingin menjaga berat badan, mungkin bertanya-tanya berapa banyak kalori dalam telur rebus. Penasaran? Artikel ini akan membahas tentang kandungan kalori dalam telur rebus dan rincian nutrisinya.

Kalori telur rebus

Telur rebus adalah makanan dengan kalori yang cukup rendah. Dilansir dari Healthline, telur rebus hanya menyediakan 77 kalori, 5 gram lemak, dan sejumlah kecil karbohidrat.

Menariknya, telur rebus juga merupakan sumber protein tanpa lemak yang sangat baik, yaitu sekitar 6 gram per telur. Selain itu, makanan ini juga mengandung seluruh spektrum asam amino, yang membuatnya menjadi sumber protein lengkap.

Berapa kali makan telur rebus untuk diet?

Diet Telur Rebus pada dasarnya bekerja berdasarkan prinsip makan telur rebus beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, Anda tidak perlu memasukkan telur rebus dalam setiap makanan yang Anda makan.

Perlu diketahui, makan satu telur rebus secara teratur tidak hanya dapat menjaga tingkat energi Anda tetap stabil, tetapi juga mencegah makan berlebihan. Diet ini pertama kali dibahas dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Arielle Chandler, berjudul 'The Boiled Egg Diet: The Easy, Fast Way to Weight Loss!'.

Diet telur rebus bekerja pada dua faktor utama, yaitu pembatasan kalori dan konsumsi karbohidrat rendah. Ada sekitar 75 kalori, 5 gram lemak, 6 gram protein, dan kurang dari 1 gram karbohidrat dalam satu telur.

Berdasarkan acuan di atas, maka diet telur rebus dapat membantu Anda kenyang lebih lama sambil membatasi kalori dengan cara yang sehat. Meskipun demikian, Anda tetap harus selalu memadukan telur rebus dengan pilihan makanan sehat lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari rasa lapar dan menjalankan diet lebih sehat.

Apakah diet telur boleh makan nasi (freepik)

Apakah diet telur boleh makan nasi?

Dilansir dari Medical News Today, ketika melakukan diet telur rebus, menyantap makanan tinggi karbohidrat, seperti pasta, roti, dan nasi, tidak diperbolehkan. Berikut ini beberapa menu yang dapat Anda pilih:

Sarapan: Dua telur dan sayuran rendah karbohidrat.

Makan Siang: Protein tanpa lemak dengan salad hijau.

Makan Malam: Telur atau protein tanpa lemak dan sayuran rendah karbohidrat.

Perlu diketahui, dalam diet telur rebus, seseorang dapat mendapatkan protein dari sumber lain. Diet telur ini menjadi versi yang paling populer, dan mirip dengan diet lainnya yang mengutamakan makanan tinggi protein dan rendah karbohidrat.

Meskipun demikian, selain telur, Anda dapat mengkonsumsi beberapa makanan lainnya, seperti:

Protein tanpa lemak

Sayuran rendah karbohidrat, seperti kale, brokoli, dan bayam

Buah-buahan, biasanya 1-2 porsi per hari

Apakah diet telur rebus efektif?

Medical News Today menjelaskan jika sampai sekarang belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa diet telur tertentu aman atau efektif. Namun, penelitian tentang konsumsi telur sebagai bagian dari diet penurunan berat badan dan dampak telur secara keseluruhan dapat memberikan beberapa petunjuk.

Meskipun demikian, pada tahun 2015 lalu, sekelompok ilmuwan meninjau kemungkinan manfaat dari diet tinggi protein.

Para ilmuwan, mengutip bukti yang menunjukkan bahwa asupan protein yang tinggi dapat membantu mencegah sindrom metabolik, obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular akibat aterosklerosis.

Selain itu, ilmuwan juga mencatat bahwa protein dapat membantu seseorang merasa kenyang, yang berarti mereka cenderung tidak makan berlebihan. Dimana dari temuan tersebut, disimpulkan jika konsumsi protein dapat membantu seseorang menurunkan berat badan.

