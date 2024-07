Cara Menghilangkan Jerawat Batu Secara Alami dalam 1 Hari, Lakukan Cara Ini

ERA.id - Kehadiran jerawat batu kerap kali menjadikan rasa percaya diri Anda berkurang. Sehingga kebanyakan orang menentukan cara menghilangkan jerawat batu secara alami dalam 1 hari.

Pada umumnya, kemunculan jerawat disebabkan oleh sel kulit mati dan bakteri yang terjebak dalam pori-pori kulit. Selain itu, kondisi ini juga dapat terjadi karena seseorang mengalami stres berlebihan, nutrisi makanan yang tidak sehat, hingga menggunakan produk riasan yang tidak cocok dengan kulit.

Untuk memahami bagaimana menghilangkan jerawat batu secara alami dalam 1 hari, simak ulasan yang dilansir dari laman Beauty di bawah ini.

Cara Menghilangkan Jerawat Batu Secara Alami dalam 1 Hari

Cara menghilangkan jerawat batu secara alami dalam 1 hari. (Anna Nekrashevich/Pexels)

Lidah buaya

Manfaat lidah buaya untuk kecantikan dan perawatan kulit tentunya sudah tidak perlu Anda ragukan.

Mengutip jurnal ilmiah yang berjudul Uji Aktivitas Infusa Daun Lidah Buaya (Aloe Veral.) Terhadap Propionibacterium Acnes Penyebab Jerawat dalam Jurnal Farmasi Sandi Karsa, lidah buaya mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan jerawat.

Selain jerawat, gel dalam tanaman ini cukup efektif untuk menangani masalah kulit seperti psoriasis. Cara menggunakannya cukup dengan mengoleskan gel lidah buaya pada area yang berjerawat atau semua wajah sebanyak 1 hingga 2 kali dalam sehari.

Tea tree oil

Dalam studi berjudul Tea tree oil gel for mild to moderate acne; a 12 week uncontrolled, open-label phase II pilot study dalam Australasian Journal of Dermatology, penggunaan tea tree oil dapat memperbaiki jerawat mulai dari kondisi jerawat ringan hingga sedang.

Anda dapat mencampurkan tea tree oil dengan minyak alami yang lain, contohnya minyak zaitun atau minyak kelapa. Selanjutnya, celup kapas pada campuran minyak, kemudian oleskan pada area tumbuhnya jerawat.

Teh hijau

Selain itu, teh hijau juga merupakan bahan alami lain yang digunakan untuk menghilangkan jerawat secara alami dalam 1 hari.

Mengutip jurnal ilmiah berjudul Green Tea and Other Tea Polyphenols: Effects on Sebum Production and Acne Vulgaris dalam MDPI Journal, teh hijau mengandung antioksidan yang mampu menekan produksi sebum yang berlebih pada wajah.

Selain itu, teh hijau juga berfungsi melawan bakteri yang menyebabkan jerawat, dan mengurangi peradangan.

Agar menerima manfaatnya secara lebih optimal, Anda cukup menyeduh teh hijau selama kurang lebih 3-4 menit dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya, celup kapas dan oleskan pada area yang berjerawat atau seluruh area muka, dan biarkan selama 10 menit atau semalaman.

Kompres es batu

Anda juga bisa menghilangkan jerawat dengan menggunakan kompres es batu. Cara ini cukup efektif untuk melenyapkan kemerahan, pembengkakan, dan rasa nyeri yang muncul karena jerawat yang meradang.

Anda cukup membungkus es batu dengan kain, kemudian tempelkan pada area kulit yang mengalami jerawat selama 20-30 detik.

Sebelum Anda ulangi perawatan tersebut, berikan jeda selama 1 menit. Anda dapat menerapkan cara ini hingga bengkak dan nyeri pada jerawat yang meradang berkurang.

Minyak kelapa

Minyak kelapa memiliki kandungan asam laurat, yang mempunyai sifat antibakteri dan anti-inflamasi sehingga cocok untuk mengatasi jerawat. Selain dapat meredakan peradangan, minyak kelapa juga cocok untuk kelembapan kulit.

Air perasan lemon

Anda juga bisa menghilangkan jerawat dengan memanfaatkan air perasan lemon. Hal ini dikarenakan adanya kandungan asam sitrat pada lemon yang kaya akan vitamin C dan antioksidan.

Cara penggunaannya pun mudah, Anda cukup siapkan air perasan lemon. Selanjutnya, celupkan kapas dan oles pada area wajah yang tumbuh jerawat. Biarkan selama kurang lebih 15 menit, kemudian bilas wajah dengan air hangat.

Jika kulit Anda rentan mengalami iritasi, maka kurangi kadar asam pada perasan lemon dengan menambah air putih.

Masker belerang

Meski mengeluarkan aroma yang menyengat, masker belerang atau sulfur juga sudah lama populer sebagai cara yang digunakan untuk menghilangkan jerawat.

Jenis bahan ini mampu membersihkan pori-pori kulit dari kotoran dan minyak yang berlebih dan juga meringankan jerawat yang membengkak.

Anda bisa mengoleskan masker belerang pada area wajah yang tumbuh jerawat atau pada semua bagian wajah. Untuk mendapatkan masker ini, Anda bisa mencari produk perawatan wajah di pasaran.

Namun, Anda harus memastikan kulit Anda bukanlah tipe yang sensitif terhadap belerang dan gunakan aturan penggunaannya dengan cermat.

Nah, itulah cara menghilangkan jerawat batu secara alami dalam 1 hari yang dapat Anda lakukan. Semoga informasi ini membantu, ya!

