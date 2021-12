Cepat Menurunkan Berat Badan, Coba 7 Kombinasi Makanan Ini Biar Dietmu Berhasil

ERA.id - Jenis pilihan makanan memegang peran penting dalam upaya menurunkan berat badan. Bukan cuma mengatur porsi, kamu harus bisa memilih jenis makanan supaya bisa menurunkan berat badan. Kombinasi makanan yang tepat bisa membantumu supaya mendapatkan tubuh ideal.



Kombinasi makanan berbeda memiliki nutrisi berbeda dan membantu menangkis rasa lapar, tetap kenyang lebih lama, dan membakar lemak. Berikut 7 kombinasi makanan yang bisa menurunkan berat badan dan bikin dietmu berhasil, seperti dilansir dari WebMD.

1. Alpukat dan Sayuran Hijau

Alpukat (Foto: Pexels/Monstera)

Salad bayam atau kangkung rendah kalori dan tinggi nutrisi, tetapi bisa membuatmu menginginkan lebih. Agar lebih mengenyangkan, taburi atasnya dengan alpukat. Ini mungkin lebih memuaskan karena memiliki jenis lemak baik (tak jenuh tunggal) yang mencegah rasa lapar. Bonusnya adalah alpukat juga membantu tubuh menyerap lebih banyak antioksidan penangkal penyakit dari sayuran.

2. Ayam dan cabai rawit

Dada ayam dikenal baik untuk menurunkan berat badan dan ini jadi alasan yang bagus. Satu porsi dada ayam menyajikan 27 gram protein dengan kurang dari 150 kalori. Protein membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, dan itu bisa membuatmu kenyang lebih lama. Bumbui makanan pokok makan malam ini dengan sau yang dibuat dengan cabai rawit. Ini dapat meningkatkan pembakaran kalori dan membuatmu kenyang lebih lama.

3. Sup Kacang dan Sayuran

Sop (Foto: Pexels/Pixabay)

Tambahkan sup sayuran berbasis kaldu untuk makan siang atau makan malam. Sup kacang guna mengisi perut, menyisakan lebih sedikit ruang untuk makanan berkalori tinggi. Satu studi menunjukkan bahwa orang yang memulai dengan sup makan 20 persen lebih sedikit kalori saat makan. Mengaduk kacang-kacangan, seperti buncis atau kacang hitam, dapat membuatmu kenyang lebih tahan lama.

4. Telur, Kacang Hitam, dan Paprika

Mulailah harimu dengan kaya protein ini. Menurut penelitian di Journal of American College of Nutrition, orang yang sarapan dengan telur akan makan lebih sedikit dari biasanya dibandingkan dengan yang sarapan dengan roti bagel. Kacang hitam dan paprika membuat makan pagi ini lebih mengenyangkan, berkat serat dosis ganda.

5. Steak dan Brokoli

Steak dan brokoli (Foto: Pexels/Malidate Van)

Kombinasi steak dan brokoli bisa membantumu agar diet berjalan lancar. Daging sapi kaya akan protein dan zat besi, yang digunakan tubuh untuk membangun sel darah merah. Daging sapi membawa oksigen ke organ-organ, jadi kekurangan oksigen dapat menguras energi.



Sementara, brokoli adalah sisi yang sempurna, karena vitamin C-nya membantu tubuh menyerap zat besi. Setengah cangkir sayuran ini memiliki 65 persen dari semua vitamin C yang dibutuhkan dalam sehari.

6. Teh Hijau dan Lemon

Jika kamu sedang buru-buru untuk berangkat pada pagi hari, seduh teh hijau. Minuman rendah kalori dikemas dengan antioksidan yang disebut katekin. Hal ini dapat membantu membakar lebih banyak kalori dan lemak. Satu studi menunjukkan bahwa minum 4 cangkir teh hijau setiap hari dapat menyebabkan penurunan berat badan dan tekanan darah. Untuk membuatnya lebih sehat, tambahkan perasan lemon guna membantu tubuh menyerapnya.

7. Salmon dan Ubi Jalar

Salmon dan ubi jalar (Foto: Pexels/Taha Samet Arslan)

Ikan sering disebut 'makanan otak', tetapi juga baik untuk pinggang. Lemak omega-3-nya dapat membantu menurunkan lemak tubuh. Sementara, salmon adalah sumber utama. Plus, satu paket porsi 3 ons dalam 17 gram protein. Sajikan dengan ubi jalar panggang untuk makanan ringan yang mengenyangkan. Kentang sepanjang 5 inci memiliki 4 gram serat dan hanya 112 kalori.

