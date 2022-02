Lima Gejala Awal Omicron yang Dirasakan: Batuk hingga Kedinginan

ERA.id - Kasus Covid-19 varian omicron saat ini menjadi yang paling dominan di sejumlah negara. Pada sebagian orang, gejala omicron dapat terasa seperti pilek dan dianggap cukup ringan. Tapi bagi orang yang tidak divaksinasi, omicron bisa sangat brutal.



"Varian omicron ini bertindak lebih seperti virus corona biasa, seperti yang menyebabkan flu biasa," ujar dokter penyakit menular NYU Langone Health, dr Stephanie Sterling seperti dilansir di laman Eat This Not That!, Minggu (13/2/2022).



Menurut beberapa ahli, berikut adalah lima tanda awal gejala omicron yang dirasakan di tubuh:



