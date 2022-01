Waspada! Ini 4 Gejala Orang Terinfeksi Varian Omicron: Batuk hingga Demam

ERA.id - Para ahli menyatakan varian Omicron memiliki gejala yang ringan dan lebih cepat menular. Jadi walaupun varian ini lebih mudah ditangani, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terinfeksi.



Seperti dilansir dari laman Eat This Not That, Senin (24/1/2022), berikut tanda-tanda seseorang terinfeksi varian Omicron yang harus diwaspadai.



1. Batuk



