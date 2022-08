Guru Besar UI Sebut AS Lakukan Provokasi: Tak Akui Donetsk, Tapi Akui Taiwan

ERA.id - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, pemerintah Indonesia harus segera membuat pernyataan yang menyayangkan atas kunjungan Ketua Kongres AS, Nancy Pelosi ke Taiwan.



Hikmahanto memprediksi, buntut kunjungan itu sudah dapat dipastikan akan memperuncing ketegangan antara China dan AS yang dapat menganggu stabilitas keamanan kawasan. Apalagi, Presiden Xi Jin Ping telah memberi peringatan kepada Presiden Joe Biden atas kunjungan tersebut.



"Oleh karenanya Indonesia melalui Kemlu perlu membuat pernyataan yang menyayangkan (regret) kunjungan tersebut. Hal ini karena cepat atau lambat Indonesia akan terdampak oleh ketegangan antara AS dan China," kata Hikmahanto melalui keterangan tertulis, Rabu (3/8/2022).



Tag: Hikmahanto Juwana Nancy Pelosi taiwan