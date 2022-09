ERA.id - Kerajaan Inggris berduka. Ratu Elizabeth II meninggal pada 8 September 2022 malam, waktu Inggris. Sepeninggal sang Ratu, penerus takhta Kerajaan Inggris adalah Raja Charles, putra sulung Ratu Elizabeth II.

Dia akan dikenal sebagai Raja Charles III. Kabar tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari Clarence House, seperti dilansir Al Jazeera.

"Raja baru Inggris akan dikenal sebagai Raja Charles III," bunyi keterangan Clarence House.

Ratu Elizabeth II lahir pada tahun 1926, dia meninggal di usia 96 tahun. Dia menjadi pemimpin Inggris terlama sepanjang sejarah, yaitu 70 tahun.

Beberapa waktu setelah pengumuman meninggalnya Ratu Elizabeth II, Istana Kensington, Inggris, mengumumkan bahwa Pangeran William dan Kate Middleton menjadi Duke dan Duchess of Cornwall dan Cambridge. Hal tersebut dilakukan usai Pangeran Charles naik takhta menjadi raja.

Perubahan gelar Pangeran William dan Kate Middleton diketahui dari unggahan akun resmi Twitter Istana Kensington @KensingtonRoyal.

"The official account of The Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge and the Royal Foundation, based at Kensington Palace," bunyi keterangan dari unggahan akun Twitter @KensingtonRoyal, dikutip Era.

Dengan perubahan ini, urutan penerus takhta Kerajaan Inggris selanjutnya juga berubah. Berikut ini urutan penerus takhta Kerajaan Inggris setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia.

Penerus Takhta Kerajaan Inggris Sepeninggal Ratu Elizabeth II

1. Raja Charles III

Charles adalah anak pertama Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Sejak lahir, Pangeran Charles telah dipersiapkan untuk menduduki takhta Kerajaan Inggris. Setelah Ratu Elizabeth II meninggal, saat ini Charles menjadi Raja Inggris.

Charles pernah menikah dengan Putri Diana yang meninggal akibat kecelakaan pada tahun 1997. Charles kemudian menikah dengan Camilla Parker Bowles, yang saat ini mendapat gelar permaisuri.

2. Pangeran William

Pangeran William, calon penerus takhta Kerajaan Inggris (royal.uk)

William adalah putra sulung Charles III dan mendiang Diana. Seperti ayahnya, William telah dipersipkan menjadi calon penerus takhta kerajaan Inggris sejak dilahirkan.

William pernah menjadi pilot helikopter Royal Air Force dan East Anglian Air Ambulance. Namun, pada 2017 dia mengundurkan diri untuk fokus pada tugas kerajaan. Dia menikah dengan Kate Middleton dan memiliki tiga anak.

3. Pangeran George

George adalah anak pertama dari Pangeran William dan Kate Middleton. Sejak kecil, Pangeran George telah diikutsertakan dalam berbagai aktivitas kerajaan bersama orang tuanya. Hal tersebut juga menjadi persiapan bagi Pangeran George sebagai calon raja Inggris.

4. Putri Charlotte

Putri Charlotte, calon penerus takhta Kerajaan Inggris (royal.uk)

Charlotte adalah anak kedua dari Pangeran William dan Kate Middleton, adik George. Dia menjadi perempuan termuda dalam daftar urutan calon penerus takhta Kerajaan Inggris.

5. Pangeran Louis

Louis adalah anak ketiga dari Pangeran William dan Kate Middleton. Dia masuk dalam jajaran calon penerus takhta Kerajaan Inggris. Namun, Louis

tidak memiliki beban sebesar George yang dipastikan akan menjadi raja Inggris jika waktunya telah tiba.

6. Pangeran Harry

Pangeran Harry adalah anak kedua Charles dan Diana, tetapi dia tidak berada tepat di bawah sang kakak, Pangerang William, dalam urutan penerus takhta Inggris. Dia menikah Meghan Markle dan memutuskan untuk tinggal di Amerika Serikat bersama istri dan kedua anaknya.

7. Archie Harrison

Archie Harrison adalah anak sulung dari Pangeran Harry dan Meghan Markle. Archie masih berhak menjadi calon penerus takhta Kerajaan Inggris meski tidak berada di posisi mencolok.