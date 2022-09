Ini Daftar 9 Negara yang Punya Senjata Nuklir Terbanyak di Dunia, Indonesia Termasuk?

ERA.id - Hingga saat ini negara yang memiliki nuklir berjumlah sembilan. Beberapa waktu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan ketertarikannya memberikan bantuan untuk pengembangan nuklir di Indonesia.

Putin sempat menyebutkan bahwa dirinya tertarik untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional. Dengan kompetensi, pengalaman, dan teknologi yang tidak dapat ditandingi, Rosatom State Corporation menyatakan kesediaannya ambil bagian dalam proyek bersama.

Kabarnya, Vladimir Putin juga sudah menurunkan perintah untuk menempatkan pasukan nuklir dalam kesiagaan yang tinggi. Seperti yang diketahui, Rusia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan senjata nuklirnya yang banyak. Namun, tahukah Anda, ada beberapa negara lain yang menyimpan senjata nuklir terbanyak di dunia. Kira-kira negara apa saja? Simak daftar berikut.

1. Rusia

Negara Rusia tentunya menempati posisi pertama sebagai negara yang memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia. Rusia tercatat memiliki 6.257 hulu ledak nuklir.

Presiden Iran Ebrahim Raisi bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. (Sumber: Kremlin.ru/TASS)

Federasi Ilmuwan Amerika (FAS) memprediksi persediaan militer Rusia memiliki sebanyak 4.497 hulu ledak nuklir dengan 1.760 hulu ledak pensiun tambahan yang menanti pembongkaran. Dengan demikian, hingga saat ini Nuklir yang dimiliki negara Rusia ada sejumlah 1.458 aktif, 3.039 tersedia, dan 1.760 tidak berfungsi atau pensiun.

2. Amerika Serikat

Selanjutnya yang menjadi negara dengan senjata nuklir terbanyak di dunia yang kedua adalah Amerika Serikat. AS tercatat mempunyai 5.550 hulu ledak nuklir per 2021.

Dari pengumuman Departemen Luar Negeri AS, jumlah total hulu ledak aktif dan tidak aktif AS tercatat sejumlah 3.750 per September 2020. Namun, jumlah tersebut dikatakan belum termasuk hulu ledak pensiun.

3. China

China adalah salah satu negara terkuat di dunia yang menyimpan total 350 hulu ledak nuklir. Departemen Pertahanan AS memperkirakan bahwa saat ini China memiliki persediaan operasional hulu ledak nuklir sebanyak 200. Namun, selama dekade berikutnya jumlah tersebut berpotensi untuk berlipat ganda.

4. Prancis

Negara selanjutnya yang menjadi salah satu negara sekutu AS dan mempunyai hulu ledak nuklir terbanyak adalah Prancis. Negara ini tercatat memiliki hulu ledak nuklir sejumlah 290 unit. Prancis ditetapkan sebagai negara keempat pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia.

5. Inggris

Dijuluki sebagai The Black Country, negara Inggris ditetapkan sebagai negara kelima yang mempunyai senjata nuklir terbanyak di dunia. Inggris disebutkan mempunyai sekitar 225 hulu ledak strategis.

Negara ini diperkirakan memiliki 120 hulu ledak yang dikerahkan dan 105 yang disimpan. Selain itu, Inggris juga menyimpan empat kapal selam rudal balistik dengan tenaga nuklir kelas Vanguard Trident yang membentuk penangkal nuklir berbasis laut secara eksekutif.

6. Pakistan

Tercatat mempunyai 165 unit hulu ledak nuklir, Pakistan tercatat sebagai negara dengan nuklir terbanyak keenam. Pengembangan nuklir di Pakistan dilakukan pada tahun 1974 sesaat setelah negara tetangganya yaitu India menjalankan uji coba alat peledak nuklir.

7. India

Negara India merupakan negara yang terletak di kawasan Asia dan menyimpan hulu ledak nuklir sebanyak 156 unit. Secara bersamaan, pada bulan Mei 1998, India dan Pakistan pernah melaksanakan uji coba senjata nuklir mereka.

8. Israel

Walaupun Israel belum melakukan uji coba nuklir secara terbuka dan tidak mengakui atau menyangkal kepemilikan senjata nuklir, dunia internasional meyakini jika Israel diperkirakan menyimpan 90 hulu ledak nuklir, dengan bahan fisil mencapai 200.

9. Korea Utara

Pada tahun 2021, Korea Utara diperkirakan mempunyai hulu ledak nuklir sejumlah 40-50 unit. Namun, kepastian secara resmi terkait persediaan dan produksi bahan fisil yang dimiliki Korea Utara belum ada.

Demikianlah 9 daftar negara yang mempunyai senjata nuklir terbanyak di dunia. Semoga artikel ini bermanfaat.

