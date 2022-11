Erick Thohir Klaim AS Dukung Indonesia Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Ada Potensi SDA Melimpah dan SDM Berkualitas

ERA.id - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Amerika Serikat (AS) mendukung Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia menjelang perhelatan KTT G20 di Bali.



"Presiden AS Joe Biden berkomitmen mendukung perbaikan dan pengembangan ekonomi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia," kata Erick dalam keterangannya di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (14/11/2022).



Erick mengatakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam melakukan akselerasi transisi energi menjadi perhatian dunia, tak terkecuali dari AS. Biden mendukung penuh langkah Indonesia dalam melakukan transisi energi terbarukan.



Menteri BUMN Erick Thohir mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (14/11). Erick menyampaikan pertemuan ini berlangsung menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dimulai pada Selasa (15/11).



"Alhamdulillah, Bapak Presiden Jokowi telah bertemu dengan Presiden AS Joe Biden. Bapak Presiden tadi sangat mengapresiasi atas kehadiran Biden untuk menghadiri KTT G20 di Bali," ujar Erick.



Biden, ucap Erick, juga sangat mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di G20. Menurut Biden, Indonesia memiliki potensi besar untuk lebih maju lantaran memiliki SDA yang melimpah dan SDM yang berkualitas.



"Tadi juga Biden mengharapkan peran di Indonesia sebagai pemimpin Asia Tenggara dan berharap Indonesia dapat mempererat hubungan negara-negara di Asia Tenggara dengan AS," kata Erick.



