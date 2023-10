Viral! Video Warga Yahudi Ludahi Peziarah Kristen di Yerusalem, Dewan Gereja Dunia Sayangkan Sikap Apatis Polisi

ERA.id - Warga Kristen mengalami "persekusi" yang dilakukan kelompok ekstremis Israel tanpa ada tindakan dari pemerintah, kata Dewan Gereja Dunia (WCC) di Yerusalem pada Selasa (5/10/2023).

"Kami mengalami persekusi terhadap komunitas dan agama kami," ungkap koordinator WCC di Yerusalem Youssef Daher kepada kantor berita Anadolu.

"Ada persekusi oleh Yahudi Israel, yang dipicu oleh kelalaian kepolisian atau pernyataan menteri-menteri kabinet Israel," katanya.

Sebuah video yang beredar pada Senin memperlihatkan para pemukim meludahi tanah ketika sekelompok warga Kristen meninggalkan gereja di Kota Tua Yerusalem.

Videos show Jewish worshippers spitting towards Christians and churches in occupied East Jerusalem.

Israeli police said five people have been arrested in connection with spitting incidents ⤵️ pic.twitter.com/nxF5NO0UQX