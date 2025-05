Paus Leo XIV Serukan Israel Hormati Hukum Internasional dan Segera Gencatan Senjata di Gaza

ERA.id - Paus Leo XIV menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza dan pembebasan seluruh tahanan, Kamis (29/5/2025). Selain itu, dia juga meminta Israel agar menghormati hukum humaniter internasional.

"Tangisan orang tua naik ke surga dari Gaza kian intens seiring tangan mereka mencengkeram tubuh anak-anak mereka yang tak bernyawa, mencari makanan dan tempat perlindungan dari bom-bom," ungkapnya melalui akun X @Pontifex.

"Saya kembali menyerukan kepada para pemimpin: gencatan senjata, bebaskan seluruh tawanan, dan menghormati sepenuhnya hukum humaniter internasional!" tambahnya.

From #Gaza, the cries of parents rise to heaven ever more intensely as they clutch the lifeless bodies of their children, searching for food and shelter from bombs. I renew my appeal to leaders: cease fire, release all hostages, and fully respect international humanitarian law!