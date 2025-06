Detik-Detik Ratusan Rudal Iran Hantam Israel, Tiga Orang Tewas

ERA.id - Iran meluncurkan ratusan rudal balistik ke Israel pada Sabtu (14/6). Serangan yang ditujukkan sebagai balasan itu menewaskan tiga orang dan melukai 91 lainnya.

Menurut laporan media Israel KAN, tiga warga Israel tewas akibat serangan yang diluncurkan oleh Iran sebagai upaya balasan. Mereka tewas saat rudal balistik Iran menghantam rumahnya.

"Seorang pria dan seorang wanita tewas di Israel dan puluhan lainnya terluka oleh rudal yang mendarat di dekat rumah mereka," kata layanan ambulans Israel.

Laporan itu menyebutkan jumlah warga Israel yang terluka dalam serangan Iran meningkat menjadi 91 orang, dengan tiga dari 21 orang yang terluka dalam gelombang serangan rudal terbaru dalam kondisi kritis atau serius.

Sementara itu, laporan Channel 12 mengatakan sekitar 300 warga Israel di Greater Tel Aviv dievakuasi setelah rumah mereka rusak, sementara 100 warga Israel dievakuasi di kotamadya Ramat Gan dekat Tel Aviv.

Roket Iran menghancurkan 9 bangunan dan menyebabkan kerusakan pada ratusan apartemen dan kendaraan di Ramat Gan.

Teheran meluncurkan ratusan rudal balistik ke Israel setelah Israel meledakkan situs nuklir bawah tanah Natanz milik Iran yang besar dan menewaskan komandan militer tertingginya pada Jumat (13/6) dini hari.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuduh Israel memulai perang. Seorang pejabat senior Iran mengatakan tidak ada tempat di Israel yang aman dan balas dendam akan menyakitkan.

Iran menuduh AS terlibat dalam serangan tersebut dan mengatakan bahwa AS bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya. Namun tuduhan itu dibantah keras oleh AS.