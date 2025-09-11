Detik-Detik Menteri Keuangan Nepal Dihajar hingga Ditelanjangi Pedemo, Ngeri

ERA.id - Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Prasad Paudel, menjadi sasaran amukan demonstran yang didominasi oleh anak muda atau Gen Z. Bishnu terlihat ditendang hingga dipukul oleh puluhan orang.

Berdasarkan video viral yang dikutip NDTV, Bishnu dikejar di jalanan Kathamandu oleh puluhan orang yang melayangkan aksi protes di Nepal. Seorang pengunjuk rasa terlihat lari dari arah berlawanan, melompat, dan menendang Bishnu hingga terjatuh.

Menteri Keuangan yang kehilangan keseimbangan itu pun terlihat menabrak dinding. Namun ia berusaha untuk tetap berdiri dan melarikan diri dari amukan massa.

Pada video lainnya terlihat Menkeu Bishnu mencoba melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai. Tetapi ia tetap dikejar dan dipukuli oleh para pedemo.

Tidak berhenti begitu saja, video lainnya yang beredar di media sosial memperlihatkan para pedemo menelanjangi Bishnu. Ia yang hanya mengenakan pakaian dalam tidak berdaya saat tubuhnya diarak oleh para demonstran.

Diketahui aksi demo di Nepal ini diinisiasi oleh Gen Z sejak Senin (8/9). Mereka menuntut agar pemerintah mencabut larangan media sosial dan memberantas korupsi.

Aksi itu tetap berlanjut meski pemerintah mencabut larangan tersebut. Banyak pedemo yang melanggar aturan jam malam dan berujung pada pembakaran serta penyerangan.

Sebelumnya, Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri setelah para pengunjuk rasa muda menuntutnya mundur, sehari setelah salah satu tindakan keras paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir yang menewaskan sedikitnya 19 orang.

Pengunduran dirinya menyusul pengunduran diri tiga menteri lainnya, meskipun pemerintah telah mencabut larangan situs media sosial.

Kondisi ini juga diperparah dengan munculnya video yang membandingkan perjuangan warga Nepal biasa dengan anak-anak politisi yang memamerkan barang-barang mewah dan liburan mahal telah menjadi viral di TikTok, yang tidak diblokir.