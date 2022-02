Keren! Masjid Rancangan Ridwan Kamil Mulai Berdiri di Gaza, Warga Palestina Berterima Kasih

ERA.id - Warga Palestina berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena pembangunan fisik masjid Syaikh Ajilin di Gaza, Palestina, yang dirancangnya sudah dimulai pembangunannya dan kini konstruksi bangunnya sudah mulai berdiri tegak.



Informasi tentang perkembangan terbaru pembangunan masjid yang prosesi peletakan batu pertama dilakukan oleh Aman Palestin Indonesia bersama Ridwan Kamil pada April 2021, diungkapkan oleh warga Palestina melalui akun instagramnya @sheraze_aliya_gaza.



"The work of the new Masjid is progressing well, its a gift from Indonesia to Gaza. The architect is the governor of Java @ridwankamil ???? shukran to Indonesia," tulisnya di akun instagramnya seperti dikutip ANTARA, Kamis.



Pembangunan fisik masjid Syaikh Ajilin di Gaza, Palestina yang dirancang RK saat ini sudah mulai perkembangan pembangunannya atau kontruksi bangunnya sudah mulai berdiri tegak. (ANTARA/Instagram Sheraze Aliya Gaza)



Sheraze Aliya Gaza sendiri adalah warga Gaza yang rajin mengabarkan berbagai peristiwa di Palestina lewat media sosial miliknya dan memiliki cukup banyak pengikut di Indonesia.



Postingannya tentang masjid rancangan Ridwan Kamil langsung disukai lebih dari 5.000 pengikutnya di dunia maya dan direspons oleh pengikut dari Indonesia.



Keberadaan Masjid Syaikh Ajilin merupakan hal yang sangat berharga bagi warga Gaza, setelah masjid sebelumnya hancur karena serangan tentara Israel pada 2014.



Ridwan Kamil secara khusus mendesain masjid yang arsitekturnya menggabungkan bentuk bangunan modern dan simbol nilai-nilai Islam usai diminta oleh pihak Aman Palestin Indonesia sejak menjabat Wali Kota Bandung.



Biasa mendesain masjid, Ridwan Kamil mengaku penyusunan desain Syaikh Ajilin bukan hal mudah.



Pria yang akrab disapa RK ini juga berjuang dengan urusan emosional karena pembangunan masjid ini bisa menjadi sejarah baru bagi hubungan Indonesia-Palestina.



Masjid tersebut dirancang dengan mengusung konsep keseimbangan hubungan seorang Muslim antara dengan ilahi, manusia dan alam.

Desain Masjid Syeikh 'Ajlin Gaza, Palestina yang dibuat Ridwan Kamil.(Dokumentasi Ridwan Kamil)



Konsep itu direpresentasikan lewat tiga bangunan utama masjid yang didesain dengan gaya futuristik dan menyerupai bentuk bambu runcing.



Dibangun megah di tepi pantai, masjid ini akan memiliki tiga lantai yang rencananya akan difungsikan juga untuk madrasah agar kembali menjadi pencetak ribuan penghapal Quran.



Masjid Syaikh Ajilin sekaligus menjadi simbol merajut hubungan antara Muslim Palestina dan Indonesia. Ridwan Kamil sendiri mengajak warga Indonesia untuk terus membantu pembiayaan proses pembangunan masjid tersebut.



"Kalau masjid ini selesai, harapan warga Gaza bisa beribadah kembali dengan nyaman terwujud lewat pembangunan Masjid Syaikh Ajilin. Saya titip atas nama kemanusian dan ukhuwah Islamiyah kita bantu sedekah infak langsung dan digital untuk menggenapkan kemuliaan seluruh pembangunan ini," kata RK.

Tag: ridwan kamil palestina gaza masjid rancangan ridwan kamil