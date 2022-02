Ngeri! Remaja Ini Kehilangan Kaki dan Jarinya Gegara Makan Makanan Sisa dari Restoran

ERA.id - Seorang remaja pria di New England harus kehilangan kaki dan jarinya akibat keracunan makanan. Pria itu mengalami keracunan usai menyantap makanan sisa dari sebuah restoran.



Kasus seorang pria berusia 19 tahun itu menjadi viral berkat sebuah video di YouTube. Video itu sudah ditonton lebih dari 900.000 kali, yang mengidentifikasikan pria itu sebagai JC. Dilaporkan kasus ini pertama kali muncul pada Maret lalu di The New England Journal of Medicine.



Melansir dari Newsweek, penulis penelitian melaporkan bahwa JC dirawat di unit perawatan intensif pediatrik (PICU) lantaran mengalami serangan, kegagalan organ multipel, dan ruam hampir di seluruh tubuhnya.



