Pangeran William dan Kate Middleton Beri Dukung Ukraina: Kami Berdiri Bersama Presiden dan Semua Rakyat Ukraina

ERA.id - Pangeran William dan Kate Middleton memberikan dukungan penuh atas konflik Rusia dan Ukraina. William dan Kate mendukung penuh Ukraina menghadapi invasi dari Rusia.



Duke dan Duchess of Cambridge mendukung Ukraina dan pemimpinnya di tengah serangan dari Rusia melalui pesan di media sosialnya. William dan Kate mengatakan bahwa mereka berjuang bersama Presiden Volodymyr Zelensky dan juga rakyat Ukraina.



"Hari ini kami berdiri bersama Presiden dan semua rakyat Ukraina saat mereka dengan berani berjuang untuk masa depan itu," tulis William dan Kate di Twitter, dikutip Era, Senin (28/2/2022).



In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future πŸ‡ΊπŸ‡¦ W & C