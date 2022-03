Kondisi Terkini Barack Obama yang Positif Covid-19 dengan Gejala Sakit Tenggorokan

ERA.id - Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengumumkan dirinya positif Covid-19. Obama mengungkap gejala yang dialaminya sakit tenggorokan.



Melalui media sosial resminya, Obama mengumumkan hasil tes PCR dirinya positif Covid-19. Mantan Presiden berusia 60 tahun itu mengeluhkan sakit tenggorokan selama beberapa hari.



"Saya baru saja dites positif COVID. Tenggorokan saya gatal selama beberapa hari, tetapi saya merasa baik-baik saja," tulisnya.



I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.