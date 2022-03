Kabar Terbaru Pesawat China Eastern Airlines Jatuh di Pegunungan China: Jatuh dan Terbakar

ERA.id - Pesawat China Eastern Airlines dengan 132 orang di dalamnya jatuh di pegunungan di wilayah Guangxi selatan China pada Senin (21 Maret) saat dalam penerbangan dari kota Kunming ke Guangzhou, kata Administrasi Penerbangan Sipil China (CAAC).



Hingga kini belum diketahui jumlah korban jiwa dan korban selamat akibat kejadian tersebut. Tim penyelamat dikirim ke tempat kejadian yang diduga jatuh di wilayah pegunungan.

Video on China’s social media shows smokes in mountain, may be the crash site🙏🙏 pic.twitter.com/vvh7C8sEkg