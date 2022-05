Bill Gates Positif Covid-19, Alami Gejala Ringan dan Bersyukur Sudah Divaksin

ERA.id - Pendiri Microsoft Bill Gates mengungkap dirinya terpapar Covid-19. Gates mengalami gejala ringan dan bersyukur telah mendapat dosis vaksin.



Melalui cuitan di Twitter-nya, Bill Gates mengungkap dirinya dinyatakan positif Covid-19. Gates juga mengatakan bahwa dirinya mengalami gejala ringan dan langsung menjalani isolasi sesuai anjuran para ahli.



"Saya telah dites positif COVID. Saya mengalami gejala ringan dan mengikuti saran para ahli dengan mengisolasi sampai saya sehat kembali," cuitnya, Kamis (12/5/2022).

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.