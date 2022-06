Banyak Aksi Jual Mata Uang Kripto, Harga Bitcoin Anjlok

ERA.id - Bitcoin jatuh ke level terendah baru 18 bulan pada Rabu, menyeret token yang lebih kecil ke bawah bersamanya dan memacu penurunan tajam di pasar kripto yang dipicu oleh pemberi pinjaman kripto Celsius yang membekukan penarikan nasabahnya.



Dikutip dari Antara, mata uang kripto terbesar di dunia itu turun 7,8 persen menjadi 20.289 dolar AS, terendah sejak Desember 2020. Bitcoin telah kehilangan sekitar 28 persen sejak Jumat (10/6/2022) dan lebih dari setengah nilainya tahun ini. Sejak rekor tertinggi 69.000 dolar AS pada November, bitcoin telah merosot sekitar 70 persen.



Mata uang kripto telah terpukul keras minggu ini setelah pemberi pinjaman kripto AS Celsius membekukan penarikan dan transfer antar akun, memicu kekhawatiran kejatuhan yang lebih luas di pasar aset digital yang sudah terguncang oleh matinya token terraUSD dan luna bulan lalu.



