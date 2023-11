Terkenal dengan Makanannya yang Terlezat di Dunia, Ini yang Bisa Diexplorasi di Pekan Kuliner Italia

ERA.id - Italia merupakan negara yang tak hanya memiliki ragam budaya mengesankan saja, namun bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa Italia juga dikenal sebagai negara dengan makanan terbaik di dunia. Sejak beberapa tahun belakangan ini, sejumlah produk makanan dan minuman ternama dari Italia mulai membanjiri pasar Indonesia. Kuliner Italia memiliki cita rasa khas yang mendunia dan digemari, termasuk oleh masyarakat Indonesia.

Memahami kecintaan masyarakat Indonesia terhadap kuliner Italia, Trade Italian Trade Agency (ITA) berkolaborasi denan Italian Embassy, dalam mengadakan Week of Italian Cuisine in the World yang bertujuan untuk mempromosikan sekaligus meningkatkan tradisi gastronomi Italia yang berfokus pada kualitas.

"Pada kesempatan kali ini, kami mengadakan kami mengapresiasi dukungan kepada super market yang telah memperkenalkan produk makanan dan minuman khas Italia di gerai-gerainya. Kami berharap kerja sama Italian Fair ini dapat terus terjalin kedepannya sehingga semakin banyak produk makanan dan minuman Italia yang akan tersedia dan dapat dinikmati oleh konsumen Indonesia," ujar Komisioner ITA Dr. Paolo Pintome saat dikemui di Hero Supermarket kawasan Jakarta Selatan baru-baru ini.

Di Week of Italian Cuisine in the World menyediakan produk makanan dan minuman yang sehat dan berkualitas. Mulai dari aneka pasta serta penyajiannya, aneka bumbu khas Italia, tiramisu, beragam cokelat, susu, hingga keju.

Selain itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas produk makanan dan minuman Italia bagi pelanggan yang ingin mengeksplorasi cita rasa khas Italia di pesta kuliner.

Lebih dari 300 rangkaian produk makanan dan minuman Italia akan dihadirkan mulai dari produk daging, sereal, olahan susu, minyak zaitun, hingga buah-buahan dan sayuran. Produk-produk Italia ini tidak hanya dikenal karena kelezatannya, namun juga kualitasnya yang terjamin karena dibuat dari bahan fresh dan premium.

"Acara ini akan berlangsung pada tanggal 13 – 19 November 2023 di Hero Pondok Indah Mall. Program promosi ini merupakan hasil kolaborasi dengan Italian Trade Agency (ITA) Italian Embassy yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk makanan Italia yang tak hanya dikenal karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena kualitas tinggi, keamanan, keaslian, dan keberlanjutannya yang menyertainya," ungkap Direktur Hero Supermarket, Hendy.