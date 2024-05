Sensasi Kuliner Nusantara dan Mancanegara, Yuk Serbu PergiKuiliner Festival

ERA.id - PergiKuliner kembali memanjakan lidah para pecinta kuliner dengan menghadirkan PergiKuliner Festival Lintas Rasa, sebuah festival kuliner yang akan membawa Anda dalam perjalanan rasa yang tak terlupakan menjelajahi kekayaan kuliner nusantara dan mancanegara dalam satu tempat. Festival ini akan berlangsung selama 6 hari berturut-turut di Teras Berlian 1-2, Blok M Square, mulai dari tanggal 23 Mei hingga 2 Juni 2024 pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

"Kami sangat antusias menyambut para pecinta kuliner di PergiKuliner Festival Lintas Rasa," ujar Oswin, CEO PergiKuliner. "Festival kuliner ini menghadirkan kuliner nusantara dan mancanegara terbaik tanpa harus meninggalkan Jakarta. Selain memanjakan lidah dengan suguhan lezat, pengunjung juga dapat berbagai hiburan menarik lainnya sepanjang acara ini."

Para pengunjung dapat mencicipi berbagai santapan lezat dari 50+ tenants dari mancanegara dan nusantara, seperti 10YenPanFactory, Bakso Goreng Boi, Bakwan Malang Cak Kembar, Bola Obi Raos, Daily Fresh X Cemal Cemil By Monica, Dimsum Andria & Bakso Bakar Malang, Es Tebu Indonesia, Fishball Noodle Singapore, Frutta Gelato, Gendhis Dawet, Grill Giant Squid, Jagung Ikal Dan Martabak Aceh Swarabumi, Jeruk & Mangga Nyengir, Kedai Soto Maknyuss, King Takoyaki, Kopi Khop Seuramoe, Kwetiau Goreng 73 dan Telur Gulung, Mister Seafood, Oh Se Yo, Pempek Palembang 96, Simply Waffle, Som Tam Thailand, Steak Jhon, Tahu Kriuk Yes, dan Tomaple Donuts.

Selain menjelajahi ragam kuliner dari nusantara dan mancanegara, PergiKuliner Festival Lintas Rasa juga menghadirkan berbagai aktivitas seru untuk memeriahkan suasana, seperti fun games dan daily challenge, serta free exclusive merchandise oleh PergiKuliner sebagai kenang-kenangan.

PergiKuliner Festival Lintas Rasa didukung oleh sponsor-sponsor terkemuka seperti OCTO Mobile, Teh Pucuk Harum, Le Minerale, dan Nipis Madu, yang memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati promo menarik, termasuk cashback hingga 50% maks 15.000 dengan menggunakan OCTO Mobile.

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengeksplorasi berbagai cita rasa dunia bersama orang-orang tersayang di PergiKuliner Festival Lintas Rasa. Selain menikmati hidangan lezat, Anda juga dapat menikmati beragam aktivitas seru dan menarik, serta menikmati promo-promo spesial yang akan memperkaya pengalaman kuliner Anda! (ADV)