Sake dan Restoran Hanamasa Jadi Perdebatan karena Sertifikat Halal

ERA.id - Restoran Hanamasa yang diduga belum bersertifikat halal kembali diperdebatkan. Awalnya, akun Twitter @halalcorner membagikan pengalaman seorang konsumen yang makan di restoran tersebut.



Ia menulis kisah seorang konsumen yang mengadukan Hanamasa menggunakan 'sake' minuman beralkohol khas Jepang, untuk pembuatan makanan yang disajikan. Ditulis juga bahwa Hanamasa belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia MUI.

Postingan soal Hanamasa (Twitter)





"Aduan konsumen: Hanamasa sendiri belum pernah terdaftar sebagai restoran yang telah lolos uji halal dan bersertifikat halal," tulisnya.



Sementara politisi partai Gelora, Hasmi Bakhtiar, menanggapi persoalan tersebut dari tinjauan agama Islam.



"Banyak yang langsung ketar-ketir melihat kata “sake”. Padahal sake untuk masak dengan sake untuk diminum berbeda. Juga, kondisi sake ketika diminum dg setelah dimasak berbeda. Perbedaan2 ini jg berdampak pada perbedaan hukum. Dari tadi belum ada yang menjelaskan ini hehe," tandasnya.



Hanamasa sendiri merupakan restoran Jepang dengan konsep all you can eat. Restoran ini menyajikan menu yang variatif mulai dari hidangan pembuka hingga penutup. Adapun menu yang disajikan seperti yakiniku, shabu shabu, dan lainnya.

Tag: mui sertifikat halal Hanamasa Sake minuman halal Majelis Ulama Indonesia