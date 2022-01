Kekinian dan Mudah Dibuat, Ini 5 Inspirasi Olahan Selai Kacang Untuk Bisnis Kulinermu!

ERA.id - Bisnis kuliner atau Food and Beverage (F&B) menjadi salah satu bisnis yang memiliki prospek baik, bahkan di tengah pandemi saat ini. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah fleksibilitas yang dimiliki bisnis F&B. Di saat bisnis lain kesulitan untuk menyesuaikan diri, bisnis F&B dapat terus beroperasi dengan mengandalkan sistem take away atau delivery. Bahkan menurut laporan dari Cekindo, pada kuartal I 2020, sektor F&B berhasil mencatatkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 3,94%. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) juga memproyeksikan sektor ini akan terus bertumbuh dengan semakin bertambahnya pelaku bisnis dan konsumen.



Untuk kamu yang ingin berbisnis kuliner, menu berbahan SKIPPY® Peanut Butter bisa menjadi pilihan. Selain rasanya yang enak, selai kacang ini juga mudah dikreasikan dengan berbagai menu makanan. Saat ini SKIPPY® Peanut Butter mengeluarkan kemasan 1 KG, lebih ekonomis dan efisien untuk kamu yang ingin berbisnis kuliner dengan menu berbasis selai kacang. Penasaran menu apa saja yang bisa dijadikan ide berbisnis kuliner menggunakan SKIPPY® Peanut Butter? Yuk, intip lima ide menu menggunakan SKIPPY® Creamy Peanut Butter yang bisa dijadikan inspirasi untuk bisnis kamu!

1. Chicken With Savory Peanut-Sesame BBQ Sauce

Chicken With Savory Peanut-Sesame BBQ Sauce(Foto. Dok. SKIPPY®)

Kata siapa selai kacang hanya bisa dikreasikan untuk makanan manis? Kamu juga bisa mengolah selai kacang menjadi menu makanan utama, seperti menu yang satu ini! Kamu hanya perlu siapkan saus kacangnya terlebih dahulu dengan mencampurkan SKIPPY® Creamy Peanut Butter, air, cuka apel, brown sugar, kecap asin, minyak sayur, biji wijen, dan jahe yang sudah diparut. Rebus campuran tersebut selama satu menit dengan diaduk sesekali. Setelah jadi, siapkan setengah cup saus kacang lalu balurkan ke ayam secukupnya. Panggang selama 12 menit atau hingga ayamnya matang. Selama pemanggangan berlangsung, jangan lupa ayamnya dibolak-balik sambil dibalurkan saus kacangnya ya. Terakhir, sajikan dengan sisa saus kacang! Kamu bisa melihat resep lengkapnya di sini.

2. Peanut Butter Iced Coffee

Peanut Butter Iced Coffee (Foto. Dok. SKIPPY®)

Rasanya kurang lengkap kalau membicarakan ide menu bisnis tanpa menyebutkan kopi. Tidak seperti pada umumnya, kamu bisa membuat menu unik dengan menggabungkan SKIPPY® Peanut Butter dengan iced coffee. Caranya, bekukan kopi yang sudah diseduh di dalam freezer selama empat jam. Lalu, keluarkan dan tempatkan di blender, campur dengan susu, sirup coklat, dan SKIPPY® Peanut Butter. Iced Coffee spesial kamu siap dihidangkan, deh. Lihat resep lengkapnya di sini.

3. Peanut Butter Oatmeal Cookies

Peanut Butter Oatmeal Cookies (Foto. Dok. SKIPPY®)

Siapa sih yang nggak suka dengan cookies? Makanan ini bisa menjadi pelengkap saat kamu minum teh ataupun kopi. Hal unik dari resep cookies kali ini adalah bahan dasarnya yang menggunakan oatmeal. Cocok sekali bagi kamu yang ingin berbisnis kuliner dengan target market orang-orang yang tengah diet. Cara membuatnya cukup campurkan oatmeal instan, terigu, baking powder, baking soda, dan garam, lalu diaduk. Dalam mangkuk besar, aduk bersamaan dengan butter dan SKIPPY® Peanut Butter menggunakan mixer hingga halus. Tambahkan gula pasir, gula merah, telur, dan vanili, lalu mix lagi hingga rata. Kamu juga bisa tambahkan potongan coklat agar lebih nikmat. Setelah itu, siapkan loyang dan letakkan adonan berbentuk bundar. Dalam oven bersuhu 175°C, panggang selama 13 menit, deh. Mudah, kan, membuatnya? Lihat resep lengkapnya di sini.

4. Quick Flourless Peanut Butter Muffins

Quick Flourless Peanut Butter Muffins (Foto. Dok. SKIPPY®)

Muffin merupakan salah satu cemilan yang paling mudah dibuat di rumah dan cocok dijadikan ide bisnis makanan. Uniknya, menu ini adalah gluten-free karena tidak menggunakan tepung sama sekali. Cara membuatnya cukup campurkan SKIPPY® Peanut Butter dengan baking soda, vanili, madu, dan pisang ke dalam mixer. Tuangkan ke dalam cetakan muffin dan panggang selama 12 menit. Kamu juga bisa tambahkan topping sesuai selera, seperti chocolate chip atau kismis. Membuat kudapan sehat dan nikmat ternyata nggak sulit, ya! Lihat resep lengkapnya di sini.

5. Wanpaku Sando

Wanpaku Sando (Foto. Dok. SKIPPY®)

Beberapa orang sering mencari makanan yang praktis dimakan dalam waktu singkat di hari-hari yang padat, sehingga sandwich dapat menjadi ide yang tepat untuk bisnis kuliner. Berbeda dengan sandwich yang kamu sudah kenal, Wanpaku Sando berasal dari Jepang. Roti isi ini memiliki tampilannya yang sangat cantik karena variasi berbagai macam sayuran di dalamnya. Lebih nikmat lagi, sandwich ini dinikmati bersama dengan saus mayo kacang!



Cara membuat sausnya, campurkan SKIPPY® Peanut Butter, mayonnaise, saus sambal, air perasan lemon, dan sedikit air panas. Untuk membuat roti isinya, kamu hanya perlu menyiapkan roti tawar yang dipanggang dengan butter, lalu bentangkan cling wrap/baking paper di atas meja, letakkan roti tawar dan olesi saus kacang. Setelah itu, letakkan daun selada, wortel, chicken burger, telur mata sapi, saus kacang, tomat, timun, dan kemudian daun selada lagi. Oleskan saus kacang di lembaran roti lainnya dan tumpuk di atas daun selada. Bungkus sandwich dengan rapat dan potong menjadi dua bagian. Sandwich ini bisa menjadi kudapan ataupun makanan berat yang pastinya ngenyangin dan sehat banget! Lihat resep lengkapnya di sini.

