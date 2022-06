Mendulang Cuan, Dongkrak Bisnis UMKM Kuliner Lewat Cloud Kitchen yang Jadi Tren 2022

ERA.id - Ada banyak jenis peluang usaha yang bisa dilakukan yang tentunya mendapatkan penghasilan tambahan. Dipertengahan tahun 2022, tak ada salahnya mencoba membuka peluang usaha kuliner. Ada sejumlah pilihan usaha kuliner yang kini jadi tren 2022.



Mullie Marlina, Food & Lifestyle Influencer @myfunfooddiary mengatakan saat ini tren usaha cloud kitchen terbilang menjanjikan. Menurutnya, usaha ini bisa mengalami pertumbuhan cepat dan berkembang pesat saat pandemi Covid-19.



Cloud Kitchen adalah bisnis model dapur bersama menyediakan fasilitas untuk memproduksi makanan dari berbagai brand kuliner atau Food and Beverge (F&B). Hal ini bermaksud dapur bisnis F&B dijalani tidak mesti dibangun bentuk fisiknya, melainkan disewakan kepada para pelaku bisnis.



Yummy Kitchen





"Kalau saya influencer, tren cloud kitchen ini grow cepat banget. Mereka mengembangkan terus, untuk UMKM yang mau grow. Tapi, terkendala dana. Ini mending tap Yummy Kitchen yang punya ekosistem apalagi ini minim zero," ujar Mullie Marlina saat ditemui di IKOI Food Court, Trinity Tower, Jakarta pada Rabu (22/6/2022).



Mullie merasa kehadiran cloud kitchen membantu para UMKM dan pelanggan. Selain itu, cloud kitchen mempererat hubungan dengan brand partner supaya lebih bertumbuh pesat.



"Cloud kithen is idea dulu nggak ada. Ini very sangat mudah brand partner buat expand. Semuanya diurusin tenaga kerja, payment segala macem. Jadi, anti ribet dan sangat membantu sekali. Yummy Kithen membantu UMKM jadi berkembang," paparnya.



Lebih lanjut, Mullie merasa UMKM yang kini tengah merintis kuliner sebaiknya bergabung di cloud kitchen, seperti Yummy Kitchen yang mempunyai 100 titik di 4 kota besar di Indonesia.



"Of course penting. Aku yakin brand partner ingin mengembangkan bisnis maskng2. Kita liat ada tools ke sana. Saranku sih brand partner itu tap ke Yummy Kitchen. Yummy Kitchen punya 100 titik dan 4 kota besar. UMKM mau partner ya tap aja ke Yummy Kitchen," ujarnya.

